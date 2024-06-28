Tepebaşı Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği\'nden 78 Bin Çocuk Yararlandı

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Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden biri olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, hizmet vermeye devam ettiği Yeşiltepe Yaşam Merkezi'nden yararlanan çocuk sayısı 78 bini aştı.

Tepebaşı Belediyesi'nin 2013 yılında faaliyete geçirdiği Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Yeşiltepe Yaşam Merkezi'nde hizmetlerini sürdürüyor. Hiçbir ücret talep edilmeyen Türkiye'de 4'üncü Eskişehir'de ilk olan merkez kısa sürede gerçekleştirdiği çalışma ile örnek gösterilen bir merkez haline geldi. Muayeneye gelen çocuklar tamamen kendileri için tasarlanmış merkezde çizgi filmler izliyor, eğitimlere katılıyor bir yandan da sağlıklı dişlere kavuşuyor. 4-18 yaş grubu çocuklara psikolojik danışmanlık, diş sağlığı eğitimi ve acil müdahale ve tedavi işlemleri bulunan merkezin, koruyucu hekimliğin ve sosyal belediyeciliğin bir araya geldiği merkezde 2013 yılından bu yana 78 bin 376 çocuk taramadan geçerken, 36 bin 506 çocuğun da tedavisi yapıldı. Ayrıca 5 bin 643 çocuğa 5 bin 660 kez psikolojik destek sunulurken, 25 bin 489 çocuğa ise eğitim verildi.

"Sosyal belediyeciliğin en önemli noktalarından bir tanesi"

Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren poliklinik hakkında değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Bu benim en özel projelerimden biri, 2013 yılında hayata geçirdik. Bu merkezin kurulması aşamasında çok emek verdim. Bir diş hekimi olarak kendim nasıl bir ortamda çalışmak isterim diye düşünerek, değerli bir poliklinik oluşturduk. Burada esas amacımız koruyucu hekimliğin ön plana alınarak uygulanmasıdır. Şimdiye kadar merkezimizde 80 bine yakın çocuğumuz gözlemimizden geçmiş. Bu çok ciddi bir rakam. Burada hiçbir işlem ücretli yapılmıyor, tamamen ücretsiz. Nasıl ücretli olsun? Aileler bugün daha uygun fiyata ekmek alabilmek için kuyruğuna giriyor. Bu aile bir çocuğun dolgusunu ya da tedavisini ekonomik olarak zorlanmadan nasıl yaptırabilir? Bunun cevabı yok. O açıdan bu işte sosyal belediyeciliğin en önemli noktalarından bir tanesi. Buradaki memnuniyet yüzde 100'dür. Kentimizin çocuklarının örnek bir proje ile sağlıklı gülüşlere kavuşması tarif edilemez bir mutluluk. Burada sadece diş tedavisi yapılmıyor. Aynı zamanda psikoloğumuz var. Buraya korkarak gelen çocuklarımıza hizmet veriyor. Bütün çocuklarımızı dişleri ile ilgili sıkıntıları olduğunda merkezimize davet ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR