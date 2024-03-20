Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü\'nde gösteri yaptı

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Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla izleyici karşısına çıktı. Pek çok yöreden dansın sergilendiği gösteri, ayakta alkışlandı.

Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde 18 Mart'a özel ücretsiz gösterisine, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi öncesinde sahneye çıkan Çocuk Ritim Topluluğu'nun sergilediği performans, izleyenler tarafından tam not aldı. Ritim grubunun ardından sahne alan Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun dans gösterileri ise beğeni topladı. Eskişehir, Roman, Artvin, İzmir gibi yörelerden halk danslarının başarı ile sergilendiği gösteriyi izleyenler hem duygulandı hem gururlandı.

Gösteri sonunda çocuklar ve Halk Dansları Topluluğu, 'Parla' isimli 100. Yıl Marşı eşliğinde Türk bayraklarını dalgalandırdı. Gösteri, tüm salonun ayağa kalkarak eşlik ettiği marş ile sona erdi.