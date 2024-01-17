Tepebaşı Belediyesi İklim İzcileri Programı ile çocuklar doğayı ve izciliği öğreniyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen İklim İzcileri programına katılan çocuklar izciliği ve doğayı öğrenmeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Tepebaşı İklim Sözcüleri Programı kapsamında çocuklara doğa-çevre ve iklim değişikliği bilinci aşılamak amacıyla başlatılan "İklim İzcileri" programı sürüyor.

Çocuklarda özgüven, sorumluluk duygusu, liderlik, takım çalışması gibi becerilerin geliştirilmesinin hedeflendiği programda, izcilik eğitimi de veriliyor. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlenen eğitimde ocak ayı çalışmaları da verimli geçti.

Programa katılan çocuklar, ocak ayında düzenlenen çalışmalarda izci marşlarını öğrendi, marş eşliğinde yürüyüş çalışması yaptı. Eğlenceli ve öğretici oyunlar oynatılırken, veliler ile de bir araya gelinerek izcilik çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca izcilik lisans işlemleri için yapılması gerekenler ve izci kıyafetleri hakkında da velilere bilgilendirme yapıldı.

Enerji Verimliliği Haftasında ise enerji, yeşil enerji, tasarruf gibi konularda sunum yapıldı. İzciler de enerji konusunda araştırmalarını arkadaşlarına aktardı, konu ile ilgili videolar izlenip oyunlar oynandı. Makine Mühendisleri Odası'ndan temin edilen "Günlük yaşantımızda enerji tasarrufu kılavuzu" da incelenirken izcilik selamı, oba çalışmaları da yapıldı.