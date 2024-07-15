Tepebaşı Belediyesi Kadınları Üretmeye Teşvik Ediyor

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Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen projelerle kadınlar hem üretiyor hem de el emeklerini kazanca çevirip ekonomilerine katkı sunuyor. Bu çerçevede, hizmete sunulan Kadın Üretici Ürün Satış Noktaları'nda ve Hanımeli Sokak'ta el emeklerini sergileyen kadınlar üretmenin ve kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Tepebaşı Belediyesi kadınların ekonomilerine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, 8 Mart 2016'da hizmete sunulan Hanımeli Sokağı el işi ürünleri ve yöresel ürünleri haftanın 7 günü 11.00 - 19.00 saatleri arasında farklı bir konsept ile Eskişehirlilerle buluşuyor. Sokakta yer alan stantlar ile örgü, takı, keçe, makrome, bez çanta ve aksesuar gibi ürünlerini satışa çıkaran kadınlar aile ekonomilerine de katkıda sağlamanın mutluluğunu yaşıyor. Sokağı ziyaret ederek alışveriş yapan vatandaşlar ise Hanımeli Sokağı'nı çok sevdiklerini ifade ederken, üreten kadınların emeğine sahip çıkmasından ötürü Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerini iletiyor.

Pazartesi el ürünleri (bireysel stantlar), salı el ürünleri (Belde Evleri ve bireysel stantlar), çarşamba el ürünleri (MAYA Derneği), perşembe el ürünleri (Eskişehir Kadın Emeğini Destekleme ve Değerlendirme Derneği), cuma yöresel ürünler ve el ürünleri (Eskişehir Kadın Emeğini Destekleme ve Değerlendirme Derneği), cumartesi sanat atölyeleri ve bireysel stantlar ile pazar günleri de el ürünleri stantları (bireysel) kent halkı tarafından ziyaret ediliyor. Hanımeli Sokağı, İsmet İnönü Caddesi'nde Kanatlı AVM arkasında hizmet veriyor.

Haftada 3 gün hizmet veriyor

İlk olarak Temmuz 2019'da hizmete başlayan ve kent halkı tarafından çok sevilen Kadın Üretici Ürün Satış Noktası haftada 3 gün olmak üzere Özdilek Sanat Merkezi, Batıkent mahallesindeki Hasan Ali Yücel Belde Evi ve Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak caddesine hizmet veriyor. Kırsal mahalle sakini üretici kadınlar, kurulan tezgahlarda ürettikleri doğal ürünleri kent halkının beğenisine sunuyor. Eskişehirlilerden ilgi gören ürünler, kadınların emeklerini kazanca dönüştürmesini sağlıyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından ücretsiz tezgah, çadır gibi imkanların sağlandığı Kadın Üretici Ürün Satış Noktası ile kadınlar doğal ürünlerini Eskişehirlilerle buluşturuyor. Kadın üreticiler kendilerine verilen imkandan dolayı Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletirken, vatandaş da doğal ürün tüketmekten ve kadınlara destek olduklarından dolayı memnun olduklarını ifade ediyor.

El işi ürünler beğeniye sunuluyor

Kadın Üretici Ürün Satış Noktası; salı günleri Uluönder mahallesi Fevzi Çakmak caddesinde (Avlulu Çarşı arkası), perşembe günleri Özdilek Sanat Merkezi bahçesinde ve cumartesi günleri de Batıkent mahallesindeki Hasan Ali Yücel Belde Evi bahçesinde Eskişehirliler ile bir araya geliyor. - ESKİŞEHİR