Tepebaşı Belediyesi\'nde Trafik Güvenliği Semineri

Yerel

Tepebaşı Belediyesi'nde görevli şoförler, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Trafik Güvenliği ve Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' temalı eğitim seminerine katıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından 112 Acil Sağlık sisteminin önemini vurgulamak, trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi ve fermuar sistemiyle yol verilmesi konusunda farkındalığın oluşturulması amacıyla başlatılan kampanya sürüyor. Bu çerçevede, Tepebaşı Belediyesi'nde görevli araç şoförleri için Tepebaşı Belediyesi meclis salonunda eğitim semineri gerçekleştirildi. Eskişehir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları tarafından verilen eğitimde, fermuar sistemi ile ambulanslara yol verme ve geçiş koridoru oluşturma konusunda sürücülere bilgi verildi. Ayrıca, belediye şoförlerinden gelen sorular polis ekiplerince yanıtlandı. - ESKİŞEHİR