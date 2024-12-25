Tepebaşı Belediyesi'nden Barış Temalı Yılbaşı Tebrik Kartları - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi'nden Barış Temalı Yılbaşı Tebrik Kartları

Tepebaşı Belediyesi\'nden Barış Temalı Yılbaşı Tebrik Kartları

Tepebaşı Belediyesi, atık kağıtlardan ürettiği 3 bin adet yılbaşı tebrik kartını 2025 yılı için 'Barış' temennisiyle tasarladı. 15 yıl boyunca sürdürülen geri dönüşüm projesi kapsamında toplamda 200 bin kart üretildi.

25.12.2024 11:29  Güncelleme: 11:31
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Tepebaşı Belediyesi Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi'nde, atık kağıtların yeniden dönüşümü ile 2025 yılı için 'Barış' temennisiyle 3 bin adet tebrik kartı üretildi.

Tepebaşı Belediyesi, atık kağıtları yeniden dönüştürerek değerlendirirken, tebrik kartı kültürünü de yaşatmaya devam ediyor. Her yıl özgün bir tasarım ile oluşturulan yılbaşı tebrik kartları, Tepebaşı Belediyesi'nin değerlerini yansıtacak mesajlarla, özel üretim süreçlerinden geçerek hazırlanıyor. Tepebaşı Belediyesi hizmet binasında ofislerde kullanıldıktan sonra çıkan kağıt atıklar ve başkanlığa gelen buket çiçeklerin değerlendirildiği Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi'nde atık kağıtlar ve kuru çiçekler, bazı fiziksel işlemlerden geçirilerek önce kağıt hamuru daha sonra el yapımı kağıda dönüştürülüyor. Ofis ve doğa atıklarından geri dönüştürülerek üretilen kağıtlardan 2025 yılı için de özel bir görsel hazırlandı.

"2009'dan bu yana geri dönüşüm ile ürettiğimiz kart sayısı 200 bine ulaştı"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da 15 yıldır gerçekleştirilen yılbaşı tebrik kartı üretimini incelemek üzere Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ziyaretinde tebrik kartı uygulaması hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, geleneksel hale gelen yeni yıl kartlarının 15 yıldır devam ettiğini kaydetti. Başkan Ataç, "Yılbaşı tebrik kartlarımızın sayısı bu yıl 3 bin adet oldu. 2009'dan bu yana geri dönüşüm ile ürettiğimiz kart sayısı da 200 bine ulaştı. Amacımız cep telefondaki mesajları protesto etmek. Bu seneki kartlarımızda 'Barış' temennisine yer verdik. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' sözünü imzasıyla tebrik kartlarımıza yazdık. Umarız 2025 yılında savaşlar dursun ve dünya barışa kavuşsun. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Eline ulaşan vatandaşlarımızın da emek dolu bu kartları saklamasını temenni ediyorum. 2025'in 2024'ten çok daha iyi geçmesini, Türkiye'nin şartlarının daha iyi olması, hiçbir insanın gece aç yatmaması, çocukların, kadınların güvende olduğu bir ülke olması, aydınlık ve barışın olması en büyük dileğimizdir" ifadelerini kullandı. Başkan Ataç ayrıca, çocuklara geri dönüşüm bilincinin oluşturulması için atölyeler düzenlendiğini ve bu atölyelere 35 bine yakın çocuğun katıldığını da sözlerine ekledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi'nden Barış Temalı Yılbaşı Tebrik Kartları - Son Dakika

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