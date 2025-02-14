Tepebaşı Belediyesi'nden Gıda Hijyeni Eğitimi - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi'nden Gıda Hijyeni Eğitimi

Tepebaşı Belediyesi\'nden Gıda Hijyeni Eğitimi

Tepebaşı Belediyesi, Yerel Üreticiler Eğitim Programı kapsamında gıda hijyeni eğitimi vererek ürün kalitesini artırmayı hedefliyor. Eğitim, kadın üreticilere ve vatandaşlara yönelik gerçekleştirildi.

14.02.2025 15:32  Güncelleme: 15:34
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Tepebaşı Belediyesi'nin 'Yerel Üreticiler Eğitim Programı' kapsamında sağlıklı, bilinçli ve güvenilir üretim için gıda hijyeni eğitimi verildi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından bilinçli üretimin yaygınlaştırılması, kent halkına kaliteli ve sağlıklı ürünler sunmak amacıyla gerçekleştirilen eğitimler devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi'nin 'Yerel Üreticiler Eğitim Programı' kapsamında sağlıklı, bilinçli ve güvenilir üretim için gıda hijyeni eğitimi verildi.

Gerçekleşen eğitime Tepebaşı Kadın Üretici Ürün Satış Noktaları'nda satış yapan kadınlar ve vatandaşlar katıldı. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Mühendisleri Zuhal Ünal Canbaz ve Ece Dergi tarafından verilen eğitimde; üreticilere 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hakkında bilgi verildi. Ayrıca gıda hijyeninde üretimden sofraya kadar olan süreçte aşama aşama dikkat edilmesi gereken unsurlar ele alındı. Gerçekleştirilen eğitimde; ekosistemde sağlıklı bir gelecek ve yaşam için hem üretici hem de tüketicinin üzerine düşen sorumluluklar vurgulanırken, bilinçli gıda tüketiminin önemine de değinildi. Eğitim, kadın üreticilerin sorularının cevaplanmasıyla sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi'nden Gıda Hijyeni Eğitimi - Son Dakika

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