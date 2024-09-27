Tepebaşı Belediyesi\'nden Yeni Arama Kurtarma Aracı

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Eskişehir Tepebaşı Belediyesi bünyesinde bulunan Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) birimi için yeni bir arama kurtarma aracı temin edildi.

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde kurulan Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) birimi için yangın, sel, deprem ve muhtemel pek çok afette kullanılmak üzere tam donanımlı yeni bir arama kurtarma aracı temin edildi. Aracı inceleyen Başkan Ataç,"Tepebaşı Arama Kurtarma ekibimiz bu araç ile artık çok daha donanımlı bir hale geldi. Umuyoruz ki hiçbir zaman ihtiyacımız olmaz ve kullanmayız" dedi.

Tepebaşı Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde yangın, sel, deprem ve muhtemel pek çok afette kullanılmak üzere tam donanımlı yeni bir arama kurtarma aracı temin edildi. Tepebaşı Arama Kurtarma ekibince kullanılacak olan araç, afetler ve kazalarda vazife yapacak personele, acil müdahale ve kurtarma görevlerinde yardımcı olacak.

Araç çevre aydınlatması haricinde tanesi 16 bin lümenden oluşan 4 adet ışık kulesi, 5 ton kapasiteli ön vinç, 6 kW ve 10 kW enerji üretebilen jeneratörler ve 6 personel taşıma kapasitesi gibi özelliklere sahip.

"Umuyoruz ki hiçbir zaman ihtiyacımız olmaz"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da aracı inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Konu hakkında bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, "2022 yılında kurduğumuz Tepebaşı Arama Kurtarma ekibimiz bu araç ile artık çok daha donanımlı bir hale geldi. Afet bölgelerinde arama, kurtarma, söndürme ve destek gibi birbirinden farklı pek çok görevi yerine getiren ekiplerimiz, gerekli alet ve malzemelerin bir arada bulunduğu bu yeni aracı kullanacak. Umuyoruz ki hiçbir zaman ihtiyacımız olmaz ve kullanmayız. Tam teçhizatlı arama kurtarma aracımız, muhtemel bir afette tam müdahale imkanı sağlıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen deprem ve sel gibi afetlerde görev alan Tepebaşı Belediyesi ekipleri, yeni aracımız ile pek çok zorluğun üstesinden daha kolay gelebilecek" diye konuştu. - ESKİŞEHİR