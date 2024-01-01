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Tepebaşı Belediyesi Şehit Yakınlarını ve Gazileri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Şehit Yakınlarını ve Gazileri Ziyaret Etti

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, şehit yakınlarını ve gazileri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Tepebaşı Belediyesi Şehit Yakınlarını ve Gazileri Ziyaret Etti
01.01.2024 - 14:21,
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Tepebaşı Belediyesi ekipleri, şehit yakınlarını ve gazileri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, yeni yıl dolayısıyla şehit yakınlarını ve gazileri ziyaret etti. Ziyarette Tepebaşı Belediye Başkan Ahmet Ataç'ın yeni yıl mesajını ileten ekip, şehit yakınlarına ve gazilere yeni yılda sağlık, mutluluk ve huzur dileyerek, Tepebaşı Belediyesi tarafından hazırlanan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının yer aldığı takvimleri de takdim etti.

Şehit yakınları ve gaziler de ziyaretlerinden dolayı Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

Ekibe, CHP Milletvekili Jale Nur Süllü de eşlik etti.

Kaynak: ANKA
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