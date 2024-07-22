Tepebaşı Belediyesi Tarımsal Üretimde Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Projesini Tamamladı

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Tepebaşı Belediyesi'nin Eskişehir'de ilk defa uygulanan Tarımsal Üretimde Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Projesi, BEBKA yetkililerinin nihai izleme ziyaretinin ardından başarıyla tamamlandı.

Tepebaşı Belediyesi, BEBKA 2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı'ndan destek alarak hayata geçirdiği Tarımsal Üretimde Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Projesi'yle örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından hazırlanan proje, BEBKA proje izleme uzmanları ve Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerinin eşlik ettiği ziyarette 5 mahalleye kurulan sistemlerin incelenmesi ve teknik ziyaretin de gerçekleşmesiyle başarıyla tamamlandı.

Tahmin uyarı sistemi avantaj sağlıyor

Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi ile havanın ve toprağın sıcaklık, yağış, rüzgar, nem, güneşlenme değerlerini belirleyerek bu değerlerin anlık ve uzun süreli kayıt altına alınıyor. Elde edilen değerleri, bitkisel üretim için yorumlar ve üreticiye sunarak gerekli önlemlerin alınması sağlanıyor. Sistem sayesinde üretici, ürününün kalitesini yükseltirken maliyetlerini de kontrol altında tutabiliyor. Gübre, ilaç, sulama ve benzeri giderlerden tasarruf sağlayan üretici, hastalıkları zarara uğramadan tahminleyip önlemini alabiliyor. Ayrıca sistem sayesinde, ekim yapılan alanlardaki iç ve dış iklim değerleri ile ani değişimler de anlık olarak takip edebiliyor. 35 noktaya hizmet veriyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren BEBKA tarafından yerel kalkınma hamlesini gerçekleştirebilmek için projeye 2024 yılı rakamları ile 970 bin TL destek sağlanarak, belediyenin katkısı ile birlikte 1 milyon 300 bin TL'lik proje hayata geçirildi. Tepebaşı Belediyesi, ileri teknolojilerin kullanıldığı ve Türkiye'ye örnek olan Akıllı Şehir projesinin yanında tarımda da kullanılacak teknoloji ile hem üreticinin hem de tüketicinin yanında oluyor. Eskişehir'de ilk defa uygulanan proje ile 5 farklı noktaya kurulan Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonları aynı iklimsel özellikleri taşıyan 35 noktaya da hizmet veriyor.

Üreticilere ve ilgililere eğitimler verilerek sistem anlatıldı

Tahmin erken uyarı sistemlerinin kurulduğu 5 mahalle ve etki alanında bulunan kırsal mahalle üreticilerine, Tepebaşı ilçesi tüm kırsal mahallelerindeki üreticilere, Tepebaşı bölgesinde faaliyet gösteren üreticilere, Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri ve ilgi duyan akademisyenlere, Tepebaşı Belediyesi Kırsal Kalkınma Kurulu bünyesinde TMMOB Ziraat Mühendisleri Oda temsilcisi, Tepebaşı Ziraat Odası ve TEMA il temsilcisi, Ticaret Borsası temsilcisi, serbest veteriner hekimlerin ve emekli akademisyen, önder üreticilerin ve kırsal mahalle muhtarlarının katılımıyla Tarımsal Üretimde Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimlere ise 250 kişi katılım gösterdi. Eğitimler sonunda yapılan anket sonuncuna göre ise katılımcıların bu eğitimden yüksek düzeyde faydalandığı görüldü.

3 Feromen kamera ile izleniyor

Tarımsal Üretimde Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi içerinde yer alan 3 adet feromen kamera sayesinde Tepebaşı bölgesinde yetiştiriciliği yapılan elma, armut, ayva, ceviz ortak zararlısı olan elma iç kurdu, domates yetiştiriciliğinde önemli bir zararlı olan domates güvesi ve mısır zararlısı yeşilkurt zararlılarının mücadele zamanının tespiti yapıldı. 2022-2023 yılı üretim sezonunda Keskin, Beyazaltın, Cumhuriyet mahallelerinde izleme yapıldı. 2024 yılı itibariyle ise kamera sistemi Keskin ve Cumhuriyet mahallelerine konumlandırılarak izleme yapılıyor. Üreticilere hastalıklar hakkında erken uyarı yapıldı.

Tahmin ve Erken Uyarı Sistemlerinden alınan veriler ve arazi gözlemleri sonucunda ise elma karaleke hastalığı, buğday sarı pas hastalığı, soğan mildiyösü enfeksiyonu, elma iç kurdu zararlısına, ceviz antraknozu, domateste yaprak leke hastalığı, nohut antraknoz, domates güvesi, şeker pancarı yaprak leke hastalığı gibi hastalıklar karşısında önceden uyarıda bulunarak kimyasal mücadele önerilerinde bulunuldu. Erken Uyarı Sistemleri ile ilçe genelinde 10 bin 585 adet kısa mesaj gönderilerek bilgilendirme yapıldı.

Kurulan Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonları ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler 0 (222) 211 40 00/8919 numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor. Ayrıca tüm bilgilerin yer aldığı http://ziraitahmin.tepebasi.bel.tr adresine de ziyaret edebiliyor. - ESKİŞEHİR