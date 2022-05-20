Tepebaşı'nda Gençler Çadır Kampında Buluşacak - Son Dakika
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Tepebaşı'nda Gençler Çadır Kampında Buluşacak

20.05.2022 14:54
Tepebaşı'nda Gençler Çadır Kampında Buluşacak

Tepebaşı Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik Çadır Kampı etkinliği düzenliyor. Hasırca Kampı’nda düzenlenecek etkinlikte birçok spor dalında faaliyet yapılacak.

Tepebaşı Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik Çadır Kampı etkinliği düzenliyor. Hasırca Kampı'nda düzenlenecek etkinlikte birçok spor dalında faaliyet yapılacak.

Tepebaşı Belediyesi, düzenlediği etkinlikler ile gençler için sağlıklı aktivite alternatifleri sunmaya devam ediyor. 28-29 Mayıs'ta Hasırca Kampı'nda düzenlenecek etkinlik kapsamında voleybol, basketbol, ayak tenisi, badminton, futbol karşılaşmaları ve masa tenisi ile dart etkinlikleri gerçekleştirilecek. Ulaşımın ve sabah kahvaltısı ile akşam yemeğinin Tepebaşı Belediyesi tarafından sağlanacağı etkinlikte katılımcılar, kamp malzemelerini kendileri getirecek. Kontenjanın sınırlı olduğu kamp etkinliği hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenler, Spor İşleri Müdürlüğü'ne (530) 158 34 28 numaralı telefondan ulaşabilecek.

Etkinlik için kayıtlar ise duyuru afişinde yer alan karekod okutularak yapılacak.

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Kaynak: ANKA

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