Tercan\'ın kurtuluşunun 108. yılı coşkuyla kutlandı

Erzincan'ın Tercan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Kutlama programı, Kaymakamlık bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Program kapsamında ilçe merkezinde Türk bayrakları eşliğinde yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katılırken, Erzincan Belediyesi mehteran takımı marşlarıyla etkinliğe renk kattı.

Kutlamalar daha sonra ilçe spor salonunda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından yapılan protokol konuşmalarında, Tercan'ın 17 Şubat 1918'de yeniden özgürlüğüne kavuştuğu hatırlatıldı.

"Bağımsızlık ruhunun yereldeki tezahürü"

Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman konuşmasında 17 Şubat'ın yalnızca bir kurtuluş tarihi olmadığını, milletin bağımsızlığa olan inancının simgesi olduğunu vurguladı.

Duman, Tercan halkının işgal yıllarında yokluklara rağmen vatan toprağını savunmayı şeref bildiğini belirterek, Milli Mücadele ruhunun ilçede güçlü şekilde yaşatıldığını ifade etti.

Programa ilçe protokolünün yanı sıra siyasi parti temsilcileri, ilçe ve belde belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikler, akşam saatlerinde düzenlenen folklor gösterileri, sanatçı performansları ve havai fişek gösterisiyle sona erdi. - ERZİNCAN