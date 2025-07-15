"Terörsüz Türkiye" için üst geçitler aydınlatıldı

Kocaeli'de üst geçitler, "Terörsüz Türkiye" için kırmızı ve beyaz renkle aydınlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" çağrısı doğrultusunda kentin dört bir yanında çalışmalar gerçekleştirdi. Erdoğan'ın, "Türkiye'nin her sokağı, caddesi, her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır" sözlerinin ardından harekete geçen Büyükşehir, kenti Türk bayraklarıyla süslemişti. Bu kapsamda başlatılan destek çağrısı, üst geçitlerin kırmızı ve beyaz renklerle aydınlatılmasıyla devam etti.

Kentin simgeleşmiş üst geçitleri, Türk bayrağının simgelediği kırmızı ve beyaz renklerle ışıklandırıldı. - KOCAELİ