Ters yöne giren otomobil, Bursa'da sürücünün ani manevrasıyla kazaya neden olmadı

Ters yöne giren otomobil, Bursa'da sürücünün ani manevrasıyla kazaya neden olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dün saat 22.00 sıralarında Bursa-İstanbul otoyolunda ters yönden gelen otomobil, karşı yönde ilerleyen sürücünün ani manevrasıyla kazaya neden olmadı. Sürücünün son anda yaptığı manevra ve ters yönden gelen otomobilin farlarının yaklaştığı anlar araç içi kamerasına yansıdı.
BURSA'da otomobil, otoyolda ters yönde ilerleyen başka bir otomobille karşı karşıya geldi. Sürücünün son anda manevra yaparak kazayı önlediği anlar, kameraya yansıdı.
Dün saat 22.00 sıralarında Bursa- İstanbul otoyolunda otomobiliyle ilerleyen sürücü, ters yönden gelen otomobille çarpışmaktan ani manevra yaparak son anda kurtuldu. Ters yönden gelen otomobilin farlarının giderek yaklaştığı anlar ile sürücünün ani manevra yaptığı anlar araç içi kamerasına yansıdı.
Haber-Kamera: Kutay SALİ/BURSA,
Kaynak: DHA
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