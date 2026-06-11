TESK Başkanı Palandöken: "LGS günü gürültü verici unsurların olmamasına özen gösterilmeli" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TESK Başkanı Palandöken: "LGS günü gürültü verici unsurların olmamasına özen gösterilmeli"

TESK Başkanı Palandöken: "LGS günü gürültü verici unsurların olmamasına özen gösterilmeli"
11.06.2026 11:32  Güncelleme: 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 13 Haziran'daki LGS sınavı sırasında gereksiz korna, davul-zurna ve gürültülü makinelerin kullanılmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca velilere sakin olmaları ve öğrencilere sınav okullarını önceden görmeleri tavsiyesinde bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "LGS günü gereksiz korna sesleri, düğünler nedeniyle davul ve zurna sesleri, belediye çalışmaları kapsamında kullanılan gürültülü makineler gibi gürültü verici unsurların olmamasına özen gösterilmeli" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) öncesinde yazılı açıklamada bulundu.

Yaklaşık 1 milyon öğrencinin, hayalini kurduğu liseye ve gelecekte yapmak istediği mesleğe bir adım daha yaklaşmak için LGS sınavına gireceğini söylen Palandöken, "Uzun zamandır emek vererek hazırlandıkları bu önemli sınavda öğrencilerimiz ter dökerken vatandaşlar da kendi çocuğu sınava giriyormuş gibi duyarlı olmalı. Sınav saatlerinde gereksiz korna sesleri, düğünler nedeniyle davul ve zurna sesleri, belediye çalışmaları kapsamında kullanılan gürültülü makineler gibi gürültü verici unsurların olmamasına özen gösterilmeli. Çocuklarını okul önlerinde bekleyen velilerimiz de heyecanlarına yenik düşmeden sakinliği korumalı ve öğrencilerimizin dikkatlerinin dağılmaması için gerekli hassasiyeti göstermeli" şeklinde konuştu.

"Sınava girilecek okulların önceden görülmesi çok önemli"

Öğrencilerin LGS'ye gireceği okulların muhtemel trafik yoğunluğu sebebiyle önceden gidilip görülmesinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Palandöken, "Geleceğini şekillendirmek isteyen gençlerimiz, bu önemli sınav için büyük emek verdi, gece gündüz çalıştı. Sınav günü yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek için öğrencilerimizin sınava girecekleri okulları önceden görmeleri büyük önem taşıyor. Sınav sabahı ise özellikle büyük şehirlerde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak erken saatlerde yola çıkılmalı, mümkünse özel araç yerine toplu taşıma tercih edilmelidir. Yerel yönetimlerin sınav günü için toplu taşıma sefer sayılarını artırması, sadece öğrenciler değil, refakatçi aileler ve sınav görevlileri açısından da büyük kolaylık sağlayacaktır. Bu noktaya gelene kadar büyük emekler veren, yıllarca ders başında dirsek çürüten tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Bendevi Palandöken, Yerel Yönetim, Eğitim, Yaşam, Yerel, Tesk, LGS, Son Dakika

Son Dakika Yerel TESK Başkanı Palandöken: 'LGS günü gürültü verici unsurların olmamasına özen gösterilmeli' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dervişoğlu: “Öcalan’a özgürlük mitingleri yapacaklarmış, ben de Tandoğan Meydanı’na çıkacağım Dervişoğlu: "Öcalan'a özgürlük mitingleri yapacaklarmış, ben de Tandoğan Meydanı'na çıkacağım
27 fenomene istenen hapis cezası belli oldu: Merve Taşkın, Ceyda Ersoy, Gizem Bağdaçiçek... 27 fenomene istenen hapis cezası belli oldu: Merve Taşkın, Ceyda Ersoy, Gizem Bağdaçiçek...
Evini satıp altın alan vatandaşın 3 aylık kaybı inanılmaz Evini satıp altın alan vatandaşın 3 aylık kaybı inanılmaz
Mertens’ten Galatasaray’a beklenmedik cevap Mertens'ten Galatasaray'a beklenmedik cevap
Aziz Yıldırım’dan dünya yıldızı talimatı: Ne gerekiyorsa yapın Aziz Yıldırım'dan dünya yıldızı talimatı: Ne gerekiyorsa yapın
CHP tartışmalarında sanatçılardan peş peşe yasak kararı: Zülfü Livaneli de topa girdi CHP tartışmalarında sanatçılardan peş peşe yasak kararı: Zülfü Livaneli de topa girdi

12:42
CHP’de kazan kaynarken İnce’den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin
CHP'de kazan kaynarken İnce'den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin
12:22
ABD’den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı
ABD'den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı
12:06
Dünya Kupası’nda skandal Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı
Dünya Kupası'nda skandal! Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı
11:52
İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı
İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı
11:42
CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak
CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak
11:23
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 13:18:08. #7.12#
SON DAKİKA: TESK Başkanı Palandöken: "LGS günü gürültü verici unsurların olmamasına özen gösterilmeli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.