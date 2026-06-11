TESK Başkanı Palandöken: "LGS günü gürültü verici unsurların olmamasına özen gösterilmeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "LGS günü gereksiz korna sesleri, düğünler nedeniyle davul ve zurna sesleri, belediye çalışmaları kapsamında kullanılan gürültülü makineler gibi gürültü verici unsurların olmamasına özen gösterilmeli" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) öncesinde yazılı açıklamada bulundu.

Yaklaşık 1 milyon öğrencinin, hayalini kurduğu liseye ve gelecekte yapmak istediği mesleğe bir adım daha yaklaşmak için LGS sınavına gireceğini söylen Palandöken, "Uzun zamandır emek vererek hazırlandıkları bu önemli sınavda öğrencilerimiz ter dökerken vatandaşlar da kendi çocuğu sınava giriyormuş gibi duyarlı olmalı. Sınav saatlerinde gereksiz korna sesleri, düğünler nedeniyle davul ve zurna sesleri, belediye çalışmaları kapsamında kullanılan gürültülü makineler gibi gürültü verici unsurların olmamasına özen gösterilmeli. Çocuklarını okul önlerinde bekleyen velilerimiz de heyecanlarına yenik düşmeden sakinliği korumalı ve öğrencilerimizin dikkatlerinin dağılmaması için gerekli hassasiyeti göstermeli" şeklinde konuştu.

"Sınava girilecek okulların önceden görülmesi çok önemli"

Öğrencilerin LGS'ye gireceği okulların muhtemel trafik yoğunluğu sebebiyle önceden gidilip görülmesinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Palandöken, "Geleceğini şekillendirmek isteyen gençlerimiz, bu önemli sınav için büyük emek verdi, gece gündüz çalıştı. Sınav günü yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek için öğrencilerimizin sınava girecekleri okulları önceden görmeleri büyük önem taşıyor. Sınav sabahı ise özellikle büyük şehirlerde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak erken saatlerde yola çıkılmalı, mümkünse özel araç yerine toplu taşıma tercih edilmelidir. Yerel yönetimlerin sınav günü için toplu taşıma sefer sayılarını artırması, sadece öğrenciler değil, refakatçi aileler ve sınav görevlileri açısından da büyük kolaylık sağlayacaktır. Bu noktaya gelene kadar büyük emekler veren, yıllarca ders başında dirsek çürüten tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA