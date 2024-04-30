TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 1 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 1 Mayıs'ı kutladı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, esnaf ve sanatkarların emeğin temsilcisi olduğunu vurguladı. Palandöken, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve hakların korunması açısından 1 Mayıs'ın önemine dikkat çekti ve çalışanların hakkını ve hukukunu gözetmenin ekonomik gelişme ve toplum refahı için önemli olduğunu belirtti.

30.04.2024 12:32
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, " 1 Mayıs, dünya genelinde işçi sınıfının haklarını ve kazanımlarını kutladığımız önemli bir gündür" dedi.

Tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken yazılı bir mesaj yayınladı. Gece gündüz demeden alın teri döken esnaf ve sanatkarların emeğin temsilcisi olduğunu vurgulayan Palandöken mesajında şu ifadelere yer verdi:

"1 Mayıs, dünya genelinde işçi sınıfının haklarını ve kazanımlarını kutladığımız önemli bir gündür. Bu önemli gün, esnaf ve sanatkarlarımız için birlik ve dayanışma duygularını pekiştirmenin yanı sıra, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve hakların korunması açısından da önem taşır. Nitekim tüm çalışanlarımız, emekleri ve alın terleriyle ülkemizin kalkınmasında çok önemli bir yere sahiptir. Emeğe ve çalışan haklarına saygı, demokrasi kültürünün vazgeçilmez bir unsurudur. Ekonominin gelişmesi, milli gelirimizin artması ve toplum olarak daha refah günlere ulaşmamızın yolu, çalışanlarımızın hakkını ve hukukunu gözetmekten geçer. Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, kayıt dışı istihdam ile mücadele edilmesi ve kadın istihdamının artırılması, işçi ve işveren kesimlerinin işbirliği ile mümkün olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle esnaf ve sanatkarlarımız adına tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, bu sene yapılacak 1 Mayıs kutlamalarının dayanışmayı artırarak barış ve kardeşliği güçlendirmeye vesile olmasını diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 1 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika

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