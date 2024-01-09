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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle yazılı bir mesaj yayınladı. Palandöken, basının doğru bilgilendirme ve demokrasinin teminatı olduğunu vurgulayarak, gazetecilerin önemine dikkat çekti ve hayatını kaybeden gazetecileri anma ve tüm basın mensuplarına başarılar diledi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken\'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
09.01.2024 - 10:45,
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle yazılı bir mesaj yayınladı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde önemli bir görev üstlenerek vatandaşın haber alma hakkını kullanmasını sağlayan basın, demokratik ülkelerde dördüncü güç olarak kabul edilmektedir. Bu anlamda ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri en kısa zamanda, en doğru şekilde bizlere ileten muhabirler, kameramanlar, foto muhabirleri, spikerler ve haberin mutfağında emeği geçen tüm basın mensupları düşünce ve ifade özgürlüğümüzün teminatıdır. Haber almamız için gece gündüz çalışan gazeteciler toplumun gözü, kulağı ve sesidir. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde kalemini daima doğru ve objektif olarak kullanan tüm gazetecilerimizi tebrik ediyor, görevi başında hayatını kaybeden gazetecileri rahmetle anıyorum. Tüm basın mensuplarımıza bu meşakkatli mesleklerinde başarılar diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
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