TESK’te koltuk değişimi: Yeni Başkan Mehmet Yiğiner oldu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 22. Olağan Genel Kurulu'nda genel başkanlığa Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner seçildi.

TESK 22. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da özel bir otelde gerçekleştirildi. Esnaf ve sanatkar teşkilatlarının temsilcilerinin katıldığı genel kurulda, TESK'in yeni dönemi için projeler ele alındı. Genel kurul öncesinde 82 birlik ve 13 mesleki federasyonun başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile TESK'in görevdeki yönetim ve denetim kurulu üyelerinden oluşan delegelerin oy kullanacağı ifade edildi.

Başkanlığa aday olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, yaptığı konuşmada TESK'in Türkiye'nin en değerli ve en önemli kuruluşlarından biri olduğunu belirtti. Esnafın her daim yanında olduklarını ifade eden Yiğiner, kendisine oy veren veya vermeyen herkese eşit şekilde hizmet edeceğini ifade etti. Palandöken ve yönetimine de tepki gösteren Yiğiner, eski yönetimin esnafın sorunlarına çözüm üretemediğini belirtti.

"TESK, Türkiye'nin en güçlü markası"

Seçimden önce açıklamalarda bulunan ve ardından adaylıktan çekilen mevcut başkan Bendevi Palandöken, TESK'in esnafların en büyük markası olduğunu belirterek, "TESK, Türkiye'nin en güçlü ve en büyük markası. Değişmeyen tek şey var. Etiklik, yüreklilik ve mücadelecilik. Hepsini yerine getirmeye gayret ettim. Eğilmedim ama kırıldım. Sizin hizmetkarınız olarak bugüne kadar görev yaptım. Sizlere teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

"Mevcut iktidar, yaptığı hizmetleri anlatır"

Palandöken ve yönetimini esnafa hizmet etmeyi başaramamakla eleştiren Yiğiner ise, "Mevcut iktidar, yaptığı hizmetleri ve yapacağı hizmetleri anlatır. Çalışmasını bu şekilde yapar. İlleri ziyaret eder, bölge toplantıları yapar. Bu şekilde bir seçim çalışması yaparsın. Benim yanımdaki arkadaşlarım 'Başkanım ne olacak?' diyor. Biz soğan yemedik ki karnımız ağrısın. Yaptığımız işin peşindeyiz. Neymiş Mehmet Yiğiner seçime girmeyecekmiş. Bu bizim doğal hakkımız değil mi? Mehmet Yiğiner ne kötülük yapmış? Mehmet Yiğiner ne yapmış? Mehmet Yiğiner, şehit cenazesinden harcırah almamış ve deprem bölgesine gitmiştir. Palandöken, 'Bu genel kurul, adil bir genel kurul değil' diyor. Bunun neresi adil değil? Böyle bir seçim çalışması olmaz. 4 yıldaki her toplantıda Mehmet Yiğiner ve arkadaşlarını kötüledi. Başka hiçbir şey yapmadılar. Bakanlığa şikayet ettiler, müfettişler gönderdiler, savcılığa gittiler. Ben buradaki arkadaşlarımıza, birlik başkanlarımıza, federasyon başkanlarımıza para vermişim. İftira en büyük günahlardan biridir. İftirayla seçim kazanılmaz" şeklinde konuştu.

"TESK olarak ülkemize hayırlı hizmetler yapacağız"

Seçim sonrası yeni projelerle esnaf camiasını rahatlatmayı hedeflediklerini dile getiren Yiğiner, "TESK olarak başta esnaf ve sanatkarlarımıza, teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı hizmetler yapacağız. Bu konuda iddialıyız. Odalarımızın, birliklerimizin, federasyonlarımızın ekonomik yapılarını düze çıkartacağız. Bundan sonra Bendevi Palandöken yok. Yaptıklarımızı sıralasak saymakla bitmez. Tesislere girilmiyordu, kapalıydı. Özellikle Kırıkkale'deki tesislere girilmiyordu. Hepsini elden geçirdik. Bunlar 'Arabalara lastik alamıyoruz, kışın kaza yapmayın, yavaş gidin' diyordu. Biz bütün arabaları sıfırladık. Fazla fazla aldık ve sizlere hizmet etsin diye şoför sayımızı arttırdık" diye konuştu.

Genel kurulda TESK Genel Başkanlığı için mevcut başkan Bendevi Palandöken ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner'in yarışması bekleniyordu. Ancak Palandöken, 'genel kurulun gerektiği gibi yapılmadığı' iddiasıyla adaylıktan çekildi. Böylece Yiğiner, seçime tek aday olarak girmiş oldu. Bunun yanı sıra Palandöken ve yönetim kadrosu, mali ve idari açıdan ibra edilmedi. Tek aday olarak seçime giren Yiğiner, seçimde kullanılan 646 oyun 563'ünü alarak TESK Genel Başkanı oldu. Seçimde 83 oy ise geçersiz sayıldı.

Yönetim ve Denetim Kurulu'nda toplam 19 isim var

Yiğiner'in açıkladığı Yönetim ve Denetim Kurulu'nda toplam 19 isimin yer aldığı belirtildi. Yönetim Kurulu'nda Hüseyin Ar, Hayrettin Yıldırım, Adlıhan Dere, Hasan Geriter, Ali Karaca, Mehmet Burhan Aksak, Yalçın Ata, Muharrem Karabacak, Şevket Keskin, Metin Kara, Aziz Fatih Yılmaz, Kadir Durmuş, Sami Kayın, İsmail Karacabey, Denetim Kurulunda ise Turan Kurnaz, Alim Yeşil, Murat Bakırhan, Adnan Karamanlı ve Fehmi Çankaya'nın yer aldığı açıklandı.