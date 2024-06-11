Tez-Koop-İş Sendikası iş yeri temsilcisi işine geri döndü - Son Dakika
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Tez-Koop-İş Sendikası iş yeri temsilcisi işine geri döndü

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Samsun'da çalıştığı mağazanın kapandığı gerekçesiyle iş akdine son verilen Tez-Koop-İş Sendikası iş yeri temsilcisi Çiğdem Yolbars, açtığı davayı kazanarak 2 yıl sonra işine geri döndü. Yolbars, mahkeme tarafından yüklü bir tazminat ödendiğini ve işe başladığını belirtti. Tez-Koop-İş Sendikası Samsun Şubesi, Yolbars'ın hukuk mücadelesini destekledi ve işe dönme kararı verildiğini açıkladı.

11.06.2024 11:34
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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Samsun'da çalıştığı mağazanın kapandığı gerekçesiyle iş akdine son verilen Tez-Koop-İş Sendikası iş yeri temsilcisi Çiğdem Yolbars, açtığı davayı kazanarak 2 yıl sonra işine geri döndü. Yolbars, "Sendikam davamı açtı. 2 yıl sonrası mahkeme yüklü bir tazminat ödedi.  ve işe geri döndüm, işe başladım. İyi ki Tez-Koop-İş Sendikası var" dedi.

Tez-Koop-İş Sendikası iş yeri temsilcisi olarak Samsun'da bir mağazada çalışan Çiğdem Yolbars, mağazanın kapanması gerekçe gösterilerek işten çıkarılmış, Yolbars da dava açmıştı. Yolbars, davayı kazanarak 2 yıl sonra işine geri döndü.

6356 sayılı yasa ihlal edilerek mağazanın kapanması gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı.  Tez-Koop-İş Samsun Şubesi hukuk departmanı aracılığıyla iş yerine dava açan Yolbars, mahkemeyi kazanarak 2 yıl sonra işine geri döndü.

İşten çıkarıldığı tarihten itibaren boşta kaldığı sürelere ilişkin maddi haklarını da elde ettiğini söyleyen Çiğdem Yolbars, şöyle konuştu:

"Mağaza sektöründe çalışmaktayım. 8 yıldır Tez-Koop-İş Sendikası üyesiyim. Yaklaşık 2 yıldır temsilcilik yaparken, mağazam kapandı. Daha sonrasında başka mağazada çalıştırılmam gerekirken, iş çıkışım verildi. Sendikam davamı açtı. 2 yıl sonrası mahkeme yüklü bir tazminat ödedi.  ve işe geri döndüm, işe başladım. İyi ki Tez-Koop-İş Sendikası, iyi ki Samsun şubesi var."

"Mahkeme 2 yıl sonra arkadaşımızın işine dönme kararını verdi"

Tez-Koop-İş Samsun Şube Başkanı Tarık Sayın, Çiğdem Yolbars'ın hukuk mücadalesiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Çiğdem arkadaşımız mağaza sektöründe çalışan bir arkadaşımız. En zor sektörlerden biri. Bugün belki de yaklaşık olarak, 40. geri dönüşü sağladık. Bunun mutluluğu içerisindeyiz. Mağaza sektöründe zor koşullarda çalışmaların olduğunu biliyoruz. Burada bir temsilcinin 6356 sayılı yasa gereği iş güvencesinde olduğunu bir kez daha kanıtlamış olduk. Neden, çünkü 2 yıl sonra mahkeme Çiğdem arkadaşımızın işine dönmesine karar verdi. Geride boşta kaldığı çalışmadığı dönemler içinde hesaplayarak tüm ücretlerini hesaplayarak hesabına yatırdı. Çiğdem arkadaşımız yine temsilcimiz olarak kaldığı yerden yolumuza devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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