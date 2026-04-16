TGK 30. Başkanlar Kurulu Kocaeli'nde Toplanacak

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) 30. Başkanlar Kurulu Toplantısı, 17-19 Nisan tarihleri arasında Kocaeli'nde gerçekleşecek. TGK'nın programına Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce basın mensubu katılacak.

TGK'nın 30. başkanlar kurulu toplantısına Kocaeli ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin en büyük yerel medya STK'sı olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun 30. başkanlar kurulu toplantısına; TGK yönetim kurulu, federasyon başkanları ve elli ilin üzerinde bulunan gazeteciler cemiyeti yönetiminden katılım olacak.

TGK Kocaeli il temsilciliğinin organize ettiği toplantı şehrin tanıtımına da katkı sunacak. Program çerçevesinde gazeteciler önce başkanlar kurulunu icra edilecek akabinde ise Kocaeli'nin önemli noktalarına ziyaretler yapacak. Başkanlar kurulunda medya sektörünün ve gazetecilerinin sorunlarını ele alınacak. Dev buluşmada üç gün boyunca Kocaeli'nde bulunacak olan TGK üyelerine yine meslektaşları eşlik edecek. - KOCAELİ