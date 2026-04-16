TGK 30. Başkanlar Kurulu Kocaeli'nde Toplanacak
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TGK 30. Başkanlar Kurulu Kocaeli'nde Toplanacak

16.04.2026 19:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu, 17-19 Nisan'da Kocaeli'nde 30. Başkanlar Kurulu'nu düzenleyecek.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) 30. Başkanlar Kurulu Toplantısı, 17-19 Nisan tarihleri arasında Kocaeli'nde gerçekleşecek. TGK'nın programına Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce basın mensubu katılacak.

TGK'nın 30. başkanlar kurulu toplantısına Kocaeli ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin en büyük yerel medya STK'sı olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun 30. başkanlar kurulu toplantısına; TGK yönetim kurulu, federasyon başkanları ve elli ilin üzerinde bulunan gazeteciler cemiyeti yönetiminden katılım olacak.

TGK Kocaeli il temsilciliğinin organize ettiği toplantı şehrin tanıtımına da katkı sunacak. Program çerçevesinde gazeteciler önce başkanlar kurulunu icra edilecek akabinde ise Kocaeli'nin önemli noktalarına ziyaretler yapacak. Başkanlar kurulunda medya sektörünün ve gazetecilerinin sorunlarını ele alınacak. Dev buluşmada üç gün boyunca Kocaeli'nde bulunacak olan TGK üyelerine yine meslektaşları eşlik edecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Etkinlikler, Türkiye, Kocaeli, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TGK 30. Başkanlar Kurulu Kocaeli'nde Toplanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 20:11:37. #7.12#
SON DAKİKA: TGK 30. Başkanlar Kurulu Kocaeli'nde Toplanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.