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Thames Nehri'nin Altındaki Tünelde Su Baskını: En Az 20 Tren Seferi İptal Edildi - Son Dakika
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Thames Nehri'nin Altındaki Tünelde Su Baskını: En Az 20 Tren Seferi İptal Edildi

İngiltere'de Thames Nehri'nin altındaki tünelde yaşanan su baskını sonucu en az 20 tren seferi iptal edildi. Tünelin sular altında kalması nedeniyle İngiltere'yi Avrupa ülkelerine bağlayan bir alanda meydana gelen su baskını sonucu, İngiltere'den diğer Avrupa ülkelerine gitmek isteyenler yolda kaldı. Eurostar ve Southeastern gibi demiryolu işletme şirketleri seferleri iptal etti ve sorunun çözümü için çalışmalar devam ediyor.

Thames Nehri\'nin Altındaki Tünelde Su Baskını: En Az 20 Tren Seferi İptal Edildi
30.12.2023 - 14:19,
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İngiltere'de Thames Nehri'nin altındaki tünelde yaşanan su baskını sonucu en az 20 tren seferi iptal edildi.

İngiltere'de tren kullanmak isteyenler güne kaosla başladı. Kent kontluğundaki Ebbsfleet ile Londra'daki St Pancras uluslararası tren istasyonları arasındaki kısımda Thames Nehri'nin altındaki tünelde su sızıntısı yaşandı. Tünelin sular altında kalması sonucu en az 20 tren seferi iptal edildi. İngiltere'yi Avrupa ülkelerine bağlayan bir alanda meydana gelen su baskını sonucu İngiltere'den yeni yıl kutlamaları için diğer Avrupa ülkelerine gitmek isteyenler yolda kaldı.

Birleşik Krallık merkezli yüksek hızlı tren hizmeti veren Eurostar tarafından yapılan açıklamada, yetkililerin sorunu çözmeye çalıştığı, ancak iptal edilen sefer sayısının artabileceği kaydedildi. Londra'dan Paris, Brüksel ve Amsterdam'a sefer gerçekleştiren Eurostar açıklamasında yolcuların ücretlerini eksiksiz geri alabileceğini ya da değişim yapabileceklerini duyurdu.

Bir diğer İngiliz demiryolu işletme şirketi Southeastern de yüksek hızlı tren seferlerini gün sonuna kadar iptal etti. Ayrıca şirket açıklamasında, İngiltere, İskoçya ve Galler'deki tüm demiryolu hatlarındaki altyapı hizmetlerinden sorumlu olan Network Rail ve bazı bölgelerdeki su temini ve atık su arıtmasından sorumlu Thames Water'da görevli mühendislerin sorunu çözmeye çalıştığı aktarıldı. - LONDRA

Kaynak: İHA
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