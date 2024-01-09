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THY, İran'da kalan Boeing 737 MAX 9 uçaklarını Bakü ve Doha'ya yönlendirdi - Son Dakika
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THY, İran'da kalan Boeing 737 MAX 9 uçaklarını Bakü ve Doha'ya yönlendirdi

Alaska Hava Yolları'na ait Boeing 737 MAX 9 tipi uçağın acil çıkış kapısının kopmasının ardından THY'nin tedbir amaçlı indirdiği 5 adet Boeing 737 MAX 9 tipi uçaktan 2'si İran'da kalmıştı. THY, İran'da kalan uçaklardan birini Bakü'ye, diğerini ise Doha'ya yönlendirdi. İncelemelerin yapılmasının ardından uçakların sefere verilip verilmeyeceği belirlenecek.

THY, İran\'da kalan Boeing 737 MAX 9 uçaklarını Bakü ve Doha\'ya yönlendirdi
09.01.2024 - 13:22,  Güncelleme: 13:23
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Alaska Hava Yolları'na ait Boeing 737 MAX 9 tipi uçağın kalkışının sırasında acil çıkış kapısının kopmasının ardından Türk Hava Yolları'nın (THY) tedbir amaçlı indirdiği 5 adet Boeing 737 MAX 9 tipi uçağın 2'si İran'da kalmıştı. Türk Hava Yolları, İran'da kalan uçaklardan birini kontrollerinin yapılması için Bakü'ye diğerini ise Doha'ya yönlendirdi.

Alaska Havayolları'nın Boeing 737 MAX 9 tipi uçağının acil çıkış kapısının kopmasının ardından ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA) benzer konfigürasyona sahip uçakların, uçuşunu yasaklamıştı. FAA'nın kararının ardından THY, filosunda bulunan aynı tip 5 uçağını yere indirerek seferden çekmişti. Seferi durdurulan 3 uçak İstanbul Havalimanı'na indirilirken, 2 uçak da İran'da kalmıştı. Her iki uçak inceleme yapılması için İran'ın İsfahan ve Meşhed kentlerinden ayrıldı. İsfahan Havalimanı'nda bulunan TC-LYD kuyruk tescilli uçak Bakü'ye, TC-LYA tescilli uçağı ise Meşhed Havalimanı'ndan kalkış yaparak Doha'ya gitti. İncelemelerin yapılmasının ardından Boeing 737 MAX 9 tipi 5 uçağın sefere verilip verilmeyeceğine karar verileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: THY, İran'da kalan Boeing 737 MAX 9 uçaklarını Bakü ve Doha'ya yönlendirdi - Son Dakika
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