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Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, geleceğin mesleklerini açıkladı - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, geleceğin mesleklerini açıkladı

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, İstanbul Aydın Üniversitesinde öğrencilerle bir araya gelerek geleceğin mesleklerini paylaştı. Bolat, başarı için '5T Hedefi'ni gençlerle paylaşırken, genç nüfusun ekonomi için önemine dikkat çekti.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, geleceğin mesleklerini açıkladı
11.12.2023 - 18:00,
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Üniversite öğrencileri ile bir araya gelen Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, geleceğin mesleklerini sıraladı. Her meslek için uzmanlaşma döneminde olunduğunu belirten Bolat, "'Her şeyi yaparım' devri bitti, uzmanlaşma dönemindeyiz" diyerek başarı için "5T Hedefi"ni gençlerle paylaştı.

İstanbul Aydın Üniversitesinde akademisyenler ve öğrencilere bir araya gelen Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, mesleki deneyim ve tecrübelerini "Gençler için Meslek Sırları ve Kariyer Yönetimi" başlıklı sunumunda paylaştı. Genç nüfusun ülke ekonomileri için çok önemli olduğunu kaydeden Bolat, "Genç nüfus bizim için cevherdir. Genç nüfus ekonomi için de çok önemli. Çünkü üretir ve ekonomiye enerji katar" dedi.

"Öğrencilerimizin hayata hazırlanması için bütün imkanlar sunuluyor" diyen Bakan Bolat, "Sizden tek beklentimiz kendiniz, aileniz ve vatanınız için başarılara ulaşmak ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmanızdır" diye konuştu.

"Genç nüfus ekonomi için çok önemli"

Türkiye nüfusunun giderek yaşlandığına dikkat çeken Bolat, "Türkiye genç bir ülke. Genç yaş ortalamamız 33, giderek yaşlanmaya doğru eğilimimiz var. 65 yaş üstünün toplam nüfusa oranı yüzde 10. Genç nüfus bizim için cevherdir. Genç nüfus ekonomi için de çok önemli. 65 yaş üstü nüfus oranı yüzde 25'lerde olan Avrupa ülkelerinde ekonomide durgunluk var. Genç nüfus üretir, enerji katar" ifadelerini kullandı.

Başarı için 5T Hedefi

"Hangi bilgi ve tecrübe size faydalıysa onu alın" diyen Bolat, başarı için 5T Hedefi'ni gençlerle şu ifadelerle paylaştı:

"Teknik: Ham bilgi olmadan başarılı olunamaz.

Takım: Takım çalışması yapılmalı, paylaşarak takım oyunu ile başarmaya çalışın.

Tecrübe,

Tevazu: Kibirli ve gururlu olan toplumda sevilmez ve dışlanır.

Takva: Allah'ın rızası doğrultusunda işler yapılmalı."

"'Her şeyi yaparım' devri bitti. Uzmanlaşma dönemindeyiz"

İyi eğitim ve bilginin başarı için olmazsa olmaz olduğunu söyleyen Bolat, "İyi eğitimin yanında iyi iletişim de gerekli. İletişim en az eğitim kadar önemli. İletişim iyi kurulamazsa kaybedersiniz. Girişken ve sosyal yapıya evrilmelisiniz. Bu konuda kendinizi geliştirin, gayret edin. Bilgi ve trendler çok çabuk değişiyor. Dünyada son iki yıldaki bilgi, son 25 yılın bilgisinden daha fazla. Kendisini yenileyemeyen kaybetmeye mahkum oluyor. Bu yaşlar tecrübe kazanmak için çok önemli. Teknoloji ofislerinden, kütüphaneden ayrılmayın. Dil eğitimi alın. İleride ektiğiniz tohumların meyvesini yiyeceksiniz. Her konuda bilginiz olsun ama bir alanda uzmanlığınız olmalı. 'Her şeyi yaparım' devri bitti. Uzmanlaşma dönemindeyiz" dedi.

"Erdemli, değerli başarı hedef olmalı"

Gençlere kalıcı başarı için tavsiyelerde bulunan Bolat, "Başarının tesadüf eseri olduğunu sakın unutmayın. Bazen makamlara tesadüfen gelinebilir. Ama orada uzun süre kalamazlar. Başarıya ulaşmanın arkasında çok büyük bir alın teri ve akıl teri olduğunu bilmek lazım. Tek başına başarı hedeflenmemeli. Erdemli, değerli başarı hedef olmalı" diye konuştu.

Geleceğin meslekleri

Bolat, geleceğin cazip sektörleri ve mesleklerini ise şöyle sıraladı:

"- Doktorluk

Eğitim uzmanı, okul öncesi veya her kademede öğretmenlik

Üniversitede akademisyenlik

Din eğitimi, hocalık, araştırmacı olmak

Hukuk

Mühendislik (Endüstri, bilgisayar, elektronik, makine)

Hemşire, radyoloji, fizyoloji, evde bakım, hasta ve yaşlı bakımı

Satın alma uzmanı

Finans uzmanı, para yatırım uzmanı

E-ticaret uzmanı

Dijital ve sosyal medya uzmanı

İletişim uzmanı

Yazılım uzmanı

Çevre ve enerji

Metal + makine + mühendislik

Gıda, tekstil, barınma: Konut sektörleri

Hizmet sektörü

Havayolu + lojistik+ taşımacılık hizmeti." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, geleceğin mesleklerini açıkladı - Son Dakika


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