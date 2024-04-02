TİKA, Azerbaycan'da bin 850 aileye gıda kolisi dağıtımına başladı

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan'da Ramazan ayı vesilesiyle dar gelirli ve ihtiyaç sahibi bin 850 aileye gıda kolisi dağıtımına başladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan'daki desteklerine gıda yardımı programları ile devam ediyor. Dar gelirli ailelere destek amacıyla Ramazan ayında gıda yardımı kampanyası başlatan TİKA, başta şehit ve gazi yakınları olmak üzere Azerbaycan'ın farklı bölgelerinde yaşayan göçmenler, Ahıska Türkleri ile ihtiyaç sahiplerine temel gıda malzemelerinden oluşan bin 850 gıda kolisinin dağıtımına başladı. Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin erzak ihtiyaçlarının kısmi karşılanması amacıyla çay, yağ, şeker, tuz, un, makarna, salça, pirinç başta olmak üzere temel gıda malzemelerinden oluşan yardım kolileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Başkent Bakü'de gerçekleştirilen programa TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik, Azerbaycan Mülteci ve Zorunlu Göçmenlerden Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Fuad Hüseynov, Azerbaycan Kızıl Aypara Cemiyeti Başkan Yardımcısı Elşen Selimzade katıldı.

"Yaklaşık 36 ton"

TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik, TİKA'nın Azerbaycan'da 30 yılda eğitim, kültür, hayvancılık ve tarım gibi birçok alanda faaliyet gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu faaliyetlerin sayısı bin 300'ü buldu. Ramazan ayında da tüm dünyada TİKA olarak iftar programları ve Ramazan gıda yardım paketleri dağıtımı projelerini gerçekleştiriyoruz. Burada bin 850 kolimiz var. Kolilerimizin içerisinde temel gıda maddeleri var. Bu yaklaşık 36 tonu buluyor. Bu kolileri savaş mağdurları, göçmenler, Ahıska Türkleri, dar gelirli bireylere dağıtıyoruz. Bunu burada hazır bulunan STK temsilcilerimizle gerçekleştiriyoruz ki yerine ulaşsın. Her bir paketin ihtiyaç sahibi aileye sıcak bir iftar sofrası kurma imkanı sağlayacak, onlara günlük hayatını bir nebze de olsa güzelleştireceğine inanıyoruz" dedi. - BAKÜ