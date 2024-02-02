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TİKA, Cape Town Görme Engelliler Derneği'ne Destek Sağladı - Son Dakika
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TİKA, Cape Town Görme Engelliler Derneği'ne Destek Sağladı

TİKA, Cape Town Görme Engelliler Derneği\'ne Destek Sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cape Town Görme Engelliler Derneği (CTSB) bünyesindeki 'Hasır Sepet Atölyesi'ne teknik kapasite geliştirme ve donanım desteği sağladı. Projenin açılış törenine Sosyal Kalkınma Bakanı Lindiwe Zulu, T.C. Güney Afrika Büyükelçisi Ayşegül Kandaş ve CTSB personeli katıldı. CTSB, 95 yıldır görme engellilere yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

02.02.2024 17:56
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, görme engellilere yönelik çalışmalar yürüten Cape Town Görme Engelliler Derneği (CTSB) bünyesindeki "Hasır Sepet Atölyesi"nin teknik kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla tadilatı yapılarak, derneğin faaliyetlerine devam edebilmesi için gerekli donanım desteği sağlandı.

Görme engellilerin mesleki eğitim ve becerilerin geliştirilmesi, insani çalışma koşullarının sağlanması ve toplumsal eşitsizliğin giderilmesi amacıyla TİKA ve Cape Town Görme Engelliler Derneği (CTSB) iş birliğinde gerçekleştirilen proje ile dernek bünyesinde faaliyet gösteren "Hasır Atölyesi"nin tadilatı yapılarak çalışma sandalyeleri ve tezgahları ile saklama dolapları temin edildi.

Projenin açılış töreni Sosyal Kalkınma Bakanı Lindiwe Zulu, T.C. Güney Afrika Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, Mandla Mandela'nın eşi Rabia Mandela, Müslüman Cemaat Önderleri ve CTSB personeli ve çeşitli medya temsilcileri katılımı ile gerçekleştirildi. CTSB Yöneticisi Jennepher Ibbotson açılış töreninde yaptığı konuşmasında; 95 yıldır faaliyet gösteren CTSB'nin görme engellilere yönelik çalışmalarının devam edebilmesi için gerekli desteği sağlamasından dolayı TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

Büyükelçisi Kandaş ise konuşmasında; TİKA'nın ülkede gerçekleştirdiği projelerin sayı, kapsam ve kalite olarak her geçen sene geliştiğini belirterek, 2024 itibari ile dokuz bölgenin tamamını kapsadığını belirtti. Ayrıca deprem sürecinde Güney Afrika'nın Türkiye'ye yardımına koşan ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlatarak teşekkür etti.

Sosyal Kalkınma Bakanı Sayın Lindiwe Zulu konuşmasında; Güney Afrika'nın apartheid ile mücadele sürecinde geliştirdiği eşitlikçi vizyonun engellileri de kapsadığının altını çizerek din, cinsiyet ve engellilik gibi farklılıkların bir arada harmoni içerisinde yaşadığı herkesin eşit koşullarda gelişebildiği bir ülke vizyonunun altını çizerek, bu vizyona sunduğu katkıdan ötürü TİKA'ya ve Türk halkına teşekkür etti.

Ayrıca proje yararlanıcılarından biri olan CTSB bünyesindeki küçük işletmecilerden görme engelli Colin Willemse de TİKA'nın katkısı ile çok yıpranmış olan ve artık verimli ve sağlıklı çalışmalarına müsaade etmeyen atölyelerinin yenilenmesinden ve temin edilen malzemelerden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Açılış töreni sonrasında Sosyal Kalkınma Bakanı, Büyükelçi ve TİKA Koordinatörü ve CTSB personeli tarafından atölyede inceleme gerçekleştirildi.

CTSB 1929 yılında bir grup görme engelli kadın tarafından Cape Town Civilian Blind Society (Cape Town Sivil Görme Engelliler Topluluğu) ismi ile kuruldu. Başlangıçta sadece hasır örme atölyeleri ile hizmet sunan bu topluluk zamanla konaklama, sağlık ve görme engellilere yönelik eğitim ve sosyal hayata hazırlama hizmetleri de vermeye başladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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