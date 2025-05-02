TİKA'dan Kenya'da Kadın Kooperatiflerine Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

TİKA'dan Kenya'da Kadın Kooperatiflerine Destek

TİKA, Kenya'nın Mombasa'sında 6 kadın kooperatifine Hindistan cevizi yağı üretim ekipmanı sağladı.

02.05.2025 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kenya'nın sahil vilayeti Mombasa'da, kadınların öncülüğünde yürütülen küçük ölçekli üretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla 6 kadın kooperatifine teknik ekipman desteğinde bulundu.

TİKA ile Kenya Başbakanı ve Dışişleri Bakanı eşi Tessie Mudavadi'nin kurucusu olduğu Ushiriki Wema Vakfı iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, 6 ayrı kadın kooperatifine 6 soğuk sıkım Hindistan cevizi yağı üretim makinesi ile 2 filtreleme cihazı teslim edildi. Makineler, özellikle Kenya'da hem geleneksel mutfaklarda yemeklik yağ olarak hem de kozmetik sektöründe doğal bakım ürünü olarak yaygın şekilde kullanılan Hindistan cevizi yağının daha hijyenik, verimli ve kaliteli şekilde üretilmesini sağlayacak. Teslim edilen filtreleme makineleri ise yağın raf ömrünü uzatarak pazarlanabilirliğini artırmayı hedefliyor.

Teslim töreni

Mombasa Shanzu Öğretmen Okulunda gerçekleştirilen teslim töreninde konuşan Ushiriki Wema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mudavadi, TİKA tarafından sağlanan desteğin kadınların gelir artışında önemli bir fark oluşturacağının altını çizdi. Üretilen Hindistan cevizi yağını Kenya Standartları Enstitüsüne kaydının yapıldığı ve kooperatiflerin tek bir marka altında üretim yapacağını belirtti.

Mombasa Kadınlardan Sorumlu Milletvekili Zamzam Mohammed Chimba ise önümüzdeki dönemde TİKA ile daha fazla iş birliği yapmak istediğini belirterek Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Proje, yerel kadın üreticilerin gelir düzeyini artırmayı, kadın istihdamını teşvik etmeyi ve bölgesel kalkınmaya katkı sunmayı amaçlıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Hindistan cevizi yağı, Ekonomi, Tarım, Kadın, Yerel, Kenya, Son Dakika

Son Dakika Yerel TİKA'dan Kenya'da Kadın Kooperatiflerine Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 20:43:08. #7.12#
SON DAKİKA: TİKA'dan Kenya'da Kadın Kooperatiflerine Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.