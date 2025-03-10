TİKA'dan Kenya Milli Kütüphanesi'ne Yenileme - Son Dakika
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TİKA'dan Kenya Milli Kütüphanesi'ne Yenileme

TİKA\'dan Kenya Milli Kütüphanesi\'ne Yenileme

TİKA, Kenya Milli Kütüphanesi'nde çocuk bölümünü yenileyip emzirme alanı oluşturdu.

10.03.2025 17:26
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kenya Milli Kütüphanesi'nin çocuk bölümünü yeniledi. Proje ile ziyaretçi ve kütüphane çalışanı anneler için özel bir emzirme bölümü de oluşturuldu.

Projenin açılış törenine, T.C. Nairobi Büyükelçisi Subutay Yüksel, TİKA Nairobi Koordinatörü Yasemin Cansuz Kurt, Kenya Milli Kütüphanesi Yönetim Kurulu Başkanı Robert Theuri Maina ve yerel halk katıldı. Açılışta konuşan Büyükelçi Yüksel, Türkiye ve Kenya'nın geleneksel hikaye anlatıcılığı konusunda ortak bir kültürel değere sahip olduğunu ve TİKA'nın gerçekleştirdiği bu iş birliği sayesinde ünlü Türk hikaye kahramanı Nasreddin Hoca'nın Kenya'nın hikaye anlatıcılığı ile buluşmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Milli Kütüphane Yönetim Kurulu Başkanı Maina ise kendisinin de bir hikaye anlatıcısı olduğunu vurgulayarak, mevcut kültürel iş birliğinin iki ülke arasındaki ilişkiyi daha da derinleştireceğini ifade etti.

Katılımcılar, açılış sonrası TİKA tarafından yenilenen bölümü dolaşarak incelemelerde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Yerel, Çocuk, Kenya, Son Dakika

Son Dakika Yerel TİKA'dan Kenya Milli Kütüphanesi'ne Yenileme - Son Dakika

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