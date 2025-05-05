TİKA, Endonezya'da Yumurtalık Çiftliği Kurdu - Son Dakika
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TİKA, Endonezya'da Yumurtalık Çiftliği Kurdu

TİKA, Endonezya\'da Yumurtalık Çiftliği Kurdu

TİKA, Pekanbaru'da 500 ördek kapasiteli çiftlik kurarak kırsal ailelere ek gelir sağladı.

05.05.2025 17:31
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Endonezya'nın Sumatra adasının 1 milyonu aşkın nüfuslu Pekanbaru şehrinde 500 ördek kapasiteli yumurta çiftliği kurarak kırsalda yaşayan ailelere ek gelir sağladı.

TİKA'nın desteğiyle yürütülen proje kapsamında çiftlikte görev alan katılımcılara sürdürülebilir tarım uygulamaları, hayvancılıkta modern yöntemler ve verimli üretim teknikleri konusunda eğitimler verildi.

Projeye katkı sunan ve Türkiye'de üniversite eğitimi alan Salma Salihah, TİKA'nın desteğiyle hayata geçirilen çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu proje ekonomik olduğu kadar sosyal açıdan da önemli bir fark oluşturdu. Sürdürülebilir ve modern tarıma dair önemli bilgiler edindik, bu sayede yerel halkın yaşam kalitesini artırmaya katkı sağladık" dedi.

Türkiye'de kazandığı bilgi birikimiyle projeye aktif katkı sunduğunu belirten Salihah, "Bu projeyi gerçekleştiren TİKA'ya ve tüm destekçilere teşekkür ederim. Bu tür girişimlerin ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sağladığına inanıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TİKA, Endonezya'da Yumurtalık Çiftliği Kurdu - Son Dakika

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