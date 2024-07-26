TİKA, Güney Afrika'da geri dönüştürülebilir materyallerden takı eğitimi düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

TİKA, Güney Afrika'da geri dönüştürülebilir materyallerden takı eğitimi düzenledi

TİKA, Güney Afrika\'da geri dönüştürülebilir materyallerden takı eğitimi düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Afrika'nın Rustenburg şehrinde geri dönüştürülebilir materyallerden takı yapımı eğitimi düzenledi. TİKA'nın 'Rustenburg Takı Eğitimi Projesi' kapsamında 20 katılımcıya takı tasarım eğitimi verildi. Eğitimde geri dönüştürülebilir materyallerin kullanımı ve çevre duyarlılığı vurgulandı. Eğitimi tamamlayan katılımcılara takı ekipmanları temin edildi ve sertifika töreni düzenlendi. SEDA (Küçük İşletmeleri Geliştirme Ajansı) ile iş birliği içinde gerçekleştirilen proje, katılımcıların gelişimine ve istihdam olanağına katkı sağladı.

26.07.2024 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin North-West Province bölgesinde bulunan Rustenburg şehrinde geri dönüştürülebilir materyallerden takı eğitimi düzenledi.

TİKA tarafından uygulamaya koyulan 'Rustenburg Takı Eğitimi Projesi' kapsamında 20 geri dönüştürülebilir materyallerden takı yapımı eğitimi verildi. Projede Güney Afrika'nın küçük ve orta büyüklükteki işletmelerinin gelişiminden sorumlu kurumu SEDA (Small Enterprise Development Agency: Küçük İşletmeleri Geliştirme Ajansı) ile iş birliği içerisinde 20 katılımcıya takı tasarım eğitimi verildi. Takı yapımında geri dönüştürülebilir materyaller kullanılan eğitimde, çevre duyarlılığının önemi vurgulandı. Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara TİKA tarafından üretim süreçlerine destek olmak amacıyla gerekli takı ekipman ve alet setleri temin edildi. Eğitimin sonunda SEDA North West Merkezi'nde sertifika töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Refiloe Diutlweng, kısa süre içerisinde kat ettikleri mesafe ve gerçekleştirdikleri tasarım ile gurur duyduğunu ifade ederek, katkılarından ötürü TİKA'ya teşekkür etti.

SEDA North West Şube Müdürü Caritus Maselesele ise katılımcıların gelişiminden ve bu eğitim vesilesi ile oluşan istihdam olanağından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti. Maselesele, TİKA ile iş birliğinin farklı alanlarda da devam etmesini umduğunu belirtti.

TİKA Pretorya Program Koordinatörü Abdulkadir Abukan SEDA ile sürdürülen verimli iş birliğinden memnuniyetini belirtirken, katılımcılar ile de eğitmen Refiloe Diutlwileng örneğinde olduğu gibi ileride ortak projeler gerçekleştirilebileceklerini söyledi.

Katılımcılar, eğitimlerde ürettikleri takılardan bir seti sergilenmek üzere TİKA Ofisi'ne armağan etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Güney Afrika, Rustenburg, Çevre, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TİKA, Güney Afrika'da geri dönüştürülebilir materyallerden takı eğitimi düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:39 Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş Beren Su’nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf
19:33 İzmir’in Dikili ilçesinde orman yangını Alevler saatlerdir kontrol altına alınamadı İzmir'in Dikili ilçesinde orman yangını! Alevler saatlerdir kontrol altına alınamadı
18:34 Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
15:08 Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi
14:07 Fransa’da olimpiyatlar öncesi büyük kriz 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında “Rusya“ olabilir Fransa'da olimpiyatlar öncesi büyük kriz! 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında "Rusya" olabilir
19:13 Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir
18:20 Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, “Türkiye Türk’tür Türk kalacak“ yazısı Van’ı karıştırdı Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı
17:49 Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray’da görüldü Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray'da görüldü
17:08 Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi
16:45 Alan yarışmasında büyük ödül Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL’nin sahibi oldu Alan yarışmasında büyük ödül! Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL'nin sahibi oldu
16:18 Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek plajda görüntülendi Tarzı dikkat çekti Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti
16:10 Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu
15:53 Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 21:10:55. #1.13#
SON DAKİKA: TİKA, Güney Afrika'da geri dönüştürülebilir materyallerden takı eğitimi düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement