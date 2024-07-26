TİKA, Güney Afrika\'da geri dönüştürülebilir materyallerden takı eğitimi düzenledi

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin North-West Province bölgesinde bulunan Rustenburg şehrinde geri dönüştürülebilir materyallerden takı eğitimi düzenledi.

TİKA tarafından uygulamaya koyulan 'Rustenburg Takı Eğitimi Projesi' kapsamında 20 geri dönüştürülebilir materyallerden takı yapımı eğitimi verildi. Projede Güney Afrika'nın küçük ve orta büyüklükteki işletmelerinin gelişiminden sorumlu kurumu SEDA (Small Enterprise Development Agency: Küçük İşletmeleri Geliştirme Ajansı) ile iş birliği içerisinde 20 katılımcıya takı tasarım eğitimi verildi. Takı yapımında geri dönüştürülebilir materyaller kullanılan eğitimde, çevre duyarlılığının önemi vurgulandı. Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara TİKA tarafından üretim süreçlerine destek olmak amacıyla gerekli takı ekipman ve alet setleri temin edildi. Eğitimin sonunda SEDA North West Merkezi'nde sertifika töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Refiloe Diutlweng, kısa süre içerisinde kat ettikleri mesafe ve gerçekleştirdikleri tasarım ile gurur duyduğunu ifade ederek, katkılarından ötürü TİKA'ya teşekkür etti.

SEDA North West Şube Müdürü Caritus Maselesele ise katılımcıların gelişiminden ve bu eğitim vesilesi ile oluşan istihdam olanağından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti. Maselesele, TİKA ile iş birliğinin farklı alanlarda da devam etmesini umduğunu belirtti.

TİKA Pretorya Program Koordinatörü Abdulkadir Abukan SEDA ile sürdürülen verimli iş birliğinden memnuniyetini belirtirken, katılımcılar ile de eğitmen Refiloe Diutlwileng örneğinde olduğu gibi ileride ortak projeler gerçekleştirilebileceklerini söyledi.

Katılımcılar, eğitimlerde ürettikleri takılardan bir seti sergilenmek üzere TİKA Ofisi'ne armağan etti. - ANKARA