TİKA, Gürcistan'da ihtiyaç sahibi ailelere bin 250 adet gıda kolisi dağıttı

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından hazırlanan bin 250 adet gıda kolisi, Gürcistan'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

TİKA, Gürcistan'da düzenlediği Ramazan programları çerçevesinde "Tüm Gürcistan Müslümanlar İdaresi" ile iş birliği yaparak Batum, Hulo, Şuahevi, Keda, Samtredia, Ozurgeti, Samegrelo, Marneuli, Gardabani, Dmanisi, Bolnisi, Adigeni, Pankisi, Kvareli, Tsalka, Ahıska, Aspindza ve Tiflis'te bulunan soydaşlara ve ihtiyaç sahibi ailelere toplamda bin 250 adet gıda paketi dağıttı. Marneuli'deki yardım dağıtım programına katılan Doğu Gürcistan Müftüsü Etibar Eminov, Ramazan ayının Müslümanlar için kutsal bir zaman dilimi olduğunu vurgulayarak, dostluk ve yardımlaşmanın önemine dikkat çekti. Eminov, Türkiye ile Gürcistan arasındaki bu dayanışmanın iki ülke ilişkilerine sağlam bir zemin oluşturduğunu belirterek, bu özel zamanların bölgesel barış ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini ifade etti. - ANKARA