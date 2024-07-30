TİKA, Nijer'deki Balıkçı Kooperatifine Destek Projesi Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

TİKA, Nijer'deki Balıkçı Kooperatifine Destek Projesi Başlattı

TİKA, Nijer\'deki Balıkçı Kooperatifine Destek Projesi Başlattı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Nijer'de faaliyet gösteren balıkçı kooperatifine destek projesi başlattı. Proje kapsamında kooperatif binası yenilenerek, ihtiyaç duyulan ekipman ve makineler temin edildi. Ayrıca, merkeze güneş enerji sistemleriyle çalışan su kuyusu, su deposu, portatif havuzlar, jeneratör, hava pompası, oksijen dağıtım sistemleri gibi birçok ekipman kazandırıldı. Yenilenen merkezde ayrıca balıkçılık faaliyetleri için sürekli eğitim verilecek bir sınıf da kuruldu. Projeyle Nijer'de balık üretimi ve tüketiminin yaygınlaştırılması, ülkenin hayvansal üretim kapasitesinin artırılması ve gelir imkanlarının çeşitlendirilmesi amaçlanıyor.

30.07.2024 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Nijer'de faaliyet gösteren balıkçı kooperatifinin ihtiyaç duyduğu ekipman ve makineler temin edilerek kooperatif binasında yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Tarım ve hayvancılığın ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğu Nijer'de, modern entegre üretim tesislerinin güçlendirilmesi devlet politikası haline geldi. Ancak, ülkenin siyasi, ekonomik ve güvenlik sorunları nedeniyle bu alandaki ilerleme yavaşlıyor. Nijer Çevre ve Su İşleri Bakanlığının başlattığı tatlı su balıkçılığı projeleri, yeterli destek bulamıyor.

TİKA, "Guiché Unique 3A" konseptiyle desteklenen ve yaşanan olumsuzluklar nedeniyle faaliyetlerini sürdüremeyen Nijer Çevre ve Su İşleri Bakanlığının başkent Niamey ve çevresinde faaliyet gösteren balık çiftliklerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla devreye girerek Tcharga Balıkçılık Kooperatifine destek projesi başlattı.

Kooperatifin Niamey'deki merkezi, bakım-onarım ve yenileme çalışmaları sonrası gerekli üretim ve eğitim ekipmanlarıyla donatıldı. Güneş enerji sistemleriyle çalışan su kuyusu ve su deposunun yanı sıra, portatif havuzlar, jeneratör, hava pompası, oksijen dağıtım sistemleri gibi birçok ekipman da merkeze kazandırıldı.

Ayrıca, balıkçılık faaliyetleri için sürekli eğitim verilecek bir sınıf da kuruldu.

Yenilenen merkezin açılış töreni, Niamey Büyükelçisi Özgür Çınar, Nijer Çevre ve Su İşleri Bakanlığı Genel Sekreteri Alassane Makadassou, TİKA Niamey Koordinatörü Tanju Polat ve yetkililerin katılımıyla gerçekleşti.

Projeyle Nijer'de sık tüketilen ve misafir ağırlama kültürünün önemli bir parçası olan balık üretimi ve tüketiminin yaygınlaştırılması, ülkenin hayvansal üretim kapasitesinin artırılması ve gelir imkanlarının çeşitlendirilmesi amaçlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Balıkçılık, Güneş, Nijer, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TİKA, Nijer'deki Balıkçı Kooperatifine Destek Projesi Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:39 AK Parti’de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin
10:16 İsrail’de büyük isyan Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı
09:00 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı
04:13 Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi Meclis’ten geçerek yasalaştı Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı
23:06 Bipolar hastası genç kadın geride yürek yakan bir video bırakarak kendini astı Bipolar hastası genç kadın geride yürek yakan bir video bırakarak kendini astı
10:51 Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu
10:11 Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam’da 22 sinema filmi olan bir aktördü Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam'da 22 sinema filmi olan bir aktördü
10:09 Rusya’da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti Rusya'da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti
09:46 Kanada’da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü Kanada'da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü
09:44 Sigaraya bir zam daha geliyor Fiyatlar en az 5 TL artacak Sigaraya bir zam daha geliyor! Fiyatlar en az 5 TL artacak
09:40 Star Wars filmindeki altın bikini 5 milyon TL’ye satıldı Star Wars filmindeki altın bikini 5 milyon TL'ye satıldı
08:31 Erzurum’da ambulans ile ticari araç çarpıştı 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı Erzurum'da ambulans ile ticari araç çarpıştı! 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
08:25 Kenan Işık’ın cenazesi ailesine teslim edildi Kenan Işık'ın cenazesi ailesine teslim edildi
08:11 Mersin’de euro ile bilet satıldığını gören Mustafa Üstündağ, bakanlığa isyan etti: Utandım Mersin'de euro ile bilet satıldığını gören Mustafa Üstündağ, bakanlığa isyan etti: Utandım
07:55 Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül başrol oynayacağı diziden ayrıldı Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül başrol oynayacağı diziden ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 11:35:31. #1.11#
SON DAKİKA: TİKA, Nijer'deki Balıkçı Kooperatifine Destek Projesi Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement