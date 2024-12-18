TİKA ve TÜİK'ten Özbekistan'a İstatistik Eğitimi - Son Dakika
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TİKA ve TÜİK'ten Özbekistan'a İstatistik Eğitimi

TİKA ve TÜİK\'ten Özbekistan\'a İstatistik Eğitimi

TİKA ve TÜİK, Özbekistan İstatistik Enstitüsünden 10 uzmana eğitim vererek iş birliğini güçlendirdi.

18.12.2024 14:15
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğinde Özbekistan İstatistik Enstitüsünden (UZSTAT) 10 uzmana yönelik Ankara'da "Uluslararası Ticaret ve Turizm İstatistikleri İleri Seviye Eğitim Programı" düzenlendi.

TİKA'nın "İstatistik Eğitim Programı (İSEP)" çerçevesinde gerçekleştirilen 5 günlük eğitimde veri yayımlama, uluslararası hizmet ve mal ticareti istatistikleri, turizm istatistikleri, gelir-gider hesaplamaları, veri analizi, kontrol işlemleri ve sınıflamalar gibi alanlarda bilgi ve becerilerin geliştirilmesine yönelik sunumlar yapılarak, tecrübe paylaşımı gerçekleştirildi. Eğitimin sonunda katılımcılara düzenlenen törenle sertifikaları takdim edildi. Törene TÜİK Başkan Yardımcısı Abdullah Yüksel, TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Daire Başkanı Uğur Tanyeli, TÜİK Uluslararası Ticaret İstatistikleri Daire Başkanı Cihat Erce İşbaşar, TÜİK Dış İlişkiler Daire Başkanı Betül Taşdemir ve UZSTAT Dış Ekonomik Faaliyet ve Ticaret İstatistikleri Daire Başkanı Batır Samarovich Irgashev katıldı.

Törende konuşan TÜİK Başkan Yardımcısı Yüksel, kurumlarının tecrübesini paylaşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu programın katılımcıların mesleki kapasitelerini artırmanın yanı sıra yeni iş birliklerinin de önünü açacağını vurguladı.

TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Daire Başkanı Tanyeli ise TÜİK ile gerçekleştirilen bu iş birliğinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ortak çalışmaların ülkeler arası bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendirdiğini belirtti.

UZSTAT Dış Ekonomik Faaliyet ve Ticaret İstatistikleri Daire Başkanı Irgashev, program sayesinde TÜİK'in kapasitesini yakından gördüklerini belirterek, bu birikimden faydalanmanın önemini vurguladı. Irgashev, Türk ve Özbek halklarının kardeşliğine olan inançlarının bir kez daha pekiştiğini dile getirdi.

Düzenlenen eğitim programı ile Özbekistan'ın istatistik alanındaki bilgi altyapısının geliştirilmesine katkı sağlanması ve iki ülke arasında istatistik alanındaki iş birliğinin sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TİKA ve TÜİK'ten Özbekistan'a İstatistik Eğitimi - Son Dakika

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