TikTok ABD\'de Yasaklandı

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Sosyal medya platformu TikTok, ABD Yüksek Mahkemesinin onayladığı yasağın yürürlüğe girmesiyle erişime kapatılırken, "ABD'de TikTok'u yasaklayan bir yasa yürürlüğe girdi. Ne yazık ki bu, TikTok'u şimdilik kullanamayacağınız anlamına geliyor" mesajıyla kullanıcılarına veda etti.

ABD ile sosyal medya platformu TikTok arasındaki savaşta kazanan ABD oldu. ABD Yüksek Mahkemesi'nin Cuma günü onayladığı TikTok'un yasaklanmasını öngören yasanın bugün yürürlüğe girmesiyle Çinli ByteDance şirketinin sahibi olduğu TikTok erişime kapatıldı. Platform, Apple ve Google uygulama mağazalarından da çıkarılırken, ByteDance'a ait diğer uygulamalar da ABD uygulama mağazalarında çevrimdışı ve kullanılamaz duruma getirildi.

TikTok tarafından yasağın yürürlüğe girmesiyle kullanıcılara gönderilen mesajda, "ABD'de TikTok'u yasaklayan bir yasa yürürlüğe girdi. Ne yazık ki bu, TikTok'u şimdilik kullanamayacağınız anlamına geliyor. Şanslıyız ki Başkan Trump göreve gelir gelmez TikTok'u eski haline getirecek bir çözüm üzerinde bizimle birlikte çalışacağını belirtti. Lütfen bizi izlemeye devam edin" ifadeleri kullanıldı.

"Bu uygulama Amerikalıların telefonlarında bir casus balonudur"

ABD Temsilciler Meclisi geçtiğimiz yıl Çinli ByteDance şirketinin sahibi olduğu TikTok'un ABD'deki varlıklarının başka bir şirkete satılmaması durumunda ülkede yasaklanmasını içeren yasa tasarısını onaylamıştı. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul oylamanın ardından, "Bu tasarı Amerikalıları ve özellikle de Amerikalı çocukları TikTok uygulamasındaki Çin propagandasının kötü etkisinden koruyor. Bu uygulama Amerikalıların telefonlarında bir casus balonudur" demişti. - WASHINGTON