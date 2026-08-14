Tilki Topu Kapınca Çocuk Şaşırdı

Çanakkale'de 3 yaşındaki çocuk parkta oynadığı sırada bir tilkiye topunu kaptırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

3 yaşındaki Demir Demirci, ailesiyle oyun oynamak için akşam saatlerinde Kepez beldesine gitti. Ağaçların arasında ailesinin gözetiminde top oynayan Demir'in yanına bir tilki geldi. Başta ne olduğunu anlamaya çalışan küçük çocuk, topu tilkiye attı. Topu alan tilki bölgeden hızla uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.