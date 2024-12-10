Tilkiyi Börekle Beslediler

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Tilkiyi börekle besledi

BOLU - Bolu'da gece saatlerinde Gölköy Barajı Gölü'nün etrafında yiyecek arayan tilkiyi gören vatandaş, börekle tilkiyi besledi.

Bolu'nun içme suyunun karşılandığı ve tarım alanlarının sulanmasında kullanılan Gölköy Baraj Gölü'nde gece saatlerinde yiyecek arayan tilki görüntülendi. Ağaçların kenarında dolaşan tilki vatandaşların bulunduğu noktaya geldi. Aracında bulunan börekle bir vatandaş tilkiyi börekle beslemek istedi. Vatandaş, kutudan çıkardığı börekleri tilkiye uzattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Önce korkarak böreğe yaklaşan tilki, daha sonra börekleri yemeye başladı. Vatandaşın, tilkiyi elleriyle beslemesi güzel görüntüleri ortaya çıkarttı.