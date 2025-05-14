TİP Üyeleri Can Atalay İçin Basın Açıklaması Düzenledi

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) Bilecik'te Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyeleri, iki yıldır cezaevinde tutuklu bulunan Hatay Milletvekili Can Atalay'ın serbest bırakılması talebiyle basın açıklaması düzenledi. TİP İl Başkanı Orhan Çağrı Biçen, "Son olarak 19 Mart sürecinde de ortaya çıktığı üzere İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte sürecin yeni bir evresine geçtiler." dedi.

TİP Bilecik İl Başkanı Orhan Çağrı Biçen, iki yıldır cezaevinde tutuklu bulunan Hatay Milletvekili Can Atalay'ın serbest bırakılması talebiyle basın açıklaması düzenledi. Biçen yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hatay halkının iradesi iki yıldır esir tutuluyor Can Atalay iki yıl önce bugün Hatay halkının iradesiyle Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçildi. Seçim kurulu tarafından mazbatası verildi, TBMM tarafından milletvekili kaydı yapılarak kendisine oda tahsis edildi, özlük hakları verildi. Tabelasında mahkeme yazan ve koltuklarında hakim cübbesiyle oturan kişiler ise Hatay halkının iradesini ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını tanımayarak Can Atalay'ı hukuksuzca cezaevinde tutma iradesi gösterdi.

"TBMM tarafından Can Atalay'ın önce vekilliği düşürüldü"

Halkın iradesini tanımayan mahkemeler bununla da yetinmeyip Anayasa Mahkemesinin verdiği iki ayrı tahliye kararını da yok sayarak ve tanımayarak suç işlemeyi sürdürdü. Anayasayı ve mahkeme kararını tanımayanlar hakimlerle de sınırlı kalmadı. TBMM tarafından Can Atalay'ın önce vekilliği düşürüldü, akabinde bu kararın yok hükmünde sayıldığı Anayasa Mahkemesi kararı bu kez de meclis tarafından tanınmadı ve uygulanmadı.

"İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte sürecin yeni bir evresine geçtiler"

İki yıldır söylediğimiz gibi mesele dün olduğu gibi bugün de sadece Can Atalay meselesi değil. Anayasayı ve Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan ve uygulamayan iradenin kaynağı saray rejiminin bizatihi kendisiydi. Bu hukuksuzlukla açtıkları yoldan ilerleyerek belediyelere kayyum atamaya, seçilmiş belediye başkanlarını tutuklamaya hız verdiler. Son olarak 19 Mart sürecinde de ortaya çıktığı üzere İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte sürecin yeni bir evresine geçtiler.

"Halk iradesinin hukuksuzca gasbedilmesine sessiz kalmayacak ve unutturmayacağız"

Halk iradesinin gasbedilmesine tepki gösteren binlerce kişiyi gözaltına alıp, yüzlerce genci tutuklatan siyasi irade, bu kez karşısında mücadeleci ve direngen bir halk hareketiyle karşılaştı. Bugün bir kez daha yüksek sesle tekrar ediyoruz. Başta seçilmiş Hatay milletvekilimiz Can Atalay olmak üzere, siyasi operasyonlarla tutsak edilen herkes derhal serbest bırakılmalıdır. Halk iradesinin hukuksuzca ve keyfi olarak gasbedilmesine asla sessiz kalmayacak ve unutturmayacağız. İki yıldır olduğu gibi bundan sonra da ne Can Atalay'ı ne de iktidarın mağdur ettiği hiç kimseyi yalnız bırakmayacağız. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!"