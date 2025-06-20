Tırazlar Mahallesi, Ferdi Zeyrek İçin Mevlit Yemeği Verdi

Sarıgöl ilçesinin Tırazlar Mahallesi gençleri ve halkı geçtiğimiz günlerde vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için mahalle gençleri kendi aralarında topladıkları para ile mahalle düğün salonu bahçesinde bin kişilik mevlit yemeği vererek, Kur'an okuttu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Tırazlar Mahallesi sakinleri elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden merhum Manisa Büyükşehir Başkanı Ferdi Zeyrek adına kendi aralarında para toplayarak, köy meydanında bin kişilik yemek verip hayrına Kur'an-ı Kerim okutuldu. - MANİSA