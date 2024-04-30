Tiroid Bezindeki Sorunlar ve Tedavi Yöntemleri - Son Dakika
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Tiroid Bezindeki Sorunlar ve Tedavi Yöntemleri

Tiroid bezinin az veya fazla çalışması, farklı sağlık sorunlarına yol açabilir. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Tekin, tiroid bezinin işlevleri hakkında bilgi vererek, az çalışması durumunda halsizlik, yorgunluk, kilo alımı gibi belirtilerin ortaya çıkabileceğini söyledi. Ayrıca, tiroid bezinin fazla çalışması durumunda ise kalp çarpıntısı, aşırı terlemeler, saç dökülmesi gibi sorunlar yaşanabileceğini belirtti. Tiroid kanseri durumunda ise ameliyatın kolay bir şekilde gerçekleştirilebildiğini ve hormon eksikliğinin ilaçlarla yerine konulabildiğini ifade etti.

30.04.2024 23:15  Güncelleme: 23:41
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Tiroid bezinin az yada fazla çalışması farklı sağlık sorunlarına yol açabiliyor

DENİZLİ - Tiroid bezi az veya fazla çalışması halinde farklı sağlık sorunlarının yaşandığını söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Tekin, kanserle karşılaşılması halinde de endişe edilecek bir durumun olmadığını belirtti.

Tiroid bezi hakkında bilgiler veren Denizli Özel Tekden Hastanesi doktorlarından Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Tekin, tiroid bezinin nefes borusunun etrafını saran 20 gram ağırlığında endokrin bir bez olduğunu söyledi. Tiroid hormonunun vücuttaki metabolizmayı hızlandıran önemli bir hormon olduğunu ifade eden Op. Dr. Tekin, "Tiroid bezi az çalışıyorsa halsizlik, yorgunluk, kilo alımı, vücuda ödem görülür ve vücut yavaş çalışır. Tiroid bezi fazla çalışırsa, vücutta hızlı çalışmaya başlar. Kalp çarpıntısı, aşırı terlemeler, saç dökülmeleri hatta bazı hastalarda geçmeyen ishal durumu yaşanabilir" dedi.

"Tiroid kanseri ameliyatı kolay bir ameliyattır"

Hastadan alınan biopsilerde kanser hücresine rastlanılması halinde korkulacak bir durumun olmadığını ifade eden Op. Dr. Tekin, "Diğer kanserler gibi ölümcül olmadığı için bizi fazla korkutmaz. Bizim açımızdan kolay bir ameliyattır. Buradaki tiroid dokusunu ameliyatla alıyoruz. Tiroid bezini salgıladığı hormonu dışarıdan günde bir, ilaç olarak verip, eksikliği yerine koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tiroid Bezindeki Sorunlar ve Tedavi Yöntemleri - Son Dakika

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