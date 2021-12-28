Tırpan operasyonu kapsamında Denizli'de 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

- Tırpan operasyonu kapsamında Denizli'de 6 şüpheli yakalandı

DENİZLİ - Denizli'de yapılan 'Tırpan operasyonu' kapsamında 16 farklı olaya karıştıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden mağdurlar adına düzenlenmiş 426 bin TL meblağlı alacak senedi ve suç unsuru doküman ele geçirildi.

Ülke genelinde çıkar amaçlı silahlı suç örgütlerince "Yağma, Kasten Yaralama, Tehdit ve Tefecilik" gibi suçları işleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan "Tırpan Operasyonu" ile ilgili olarak Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Suç örgütü faaliyetlerinin tespitine yönelik yapılan bir yıllık çalışmalarda, şüphelilerin Denizli'de alacak verecek meseleleri yüzünden çıkan anlaşmazlıklarda ara bulucu oldukları, sonrasında şahısları kendilerine borçlu çıkararak para istedikleri, vermeyen şahıslardan baskı, şiddet ve cebir kullanarak para aldıklarının tespiti üzerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda silahlı yağma, tefecilik, kasten yaralama ve tehdit suçlarından 16 farklı olaya karıştıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

Yapılan operasyonlarda ve aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 13 adet tabanca fişeği, 1 adet kama, mağdur şahıslar adına düzenlenmiş 426 bin TL meblağlı alacak senedi ve suç unsuru doküman ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında "Çıkar Amaçlı Silahlı Suç Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye Olma" suçlarından adli işlem yapıldı.