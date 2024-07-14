TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 15 Temmuz'u unutmayacağız - Son Dakika
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 15 Temmuz'u unutmayacağız

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmayacaklarını ve Türkiye'nin demokrasisine sahip çıktığını vurguladı. Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyasının her zaman demokrasinin yanında olduğunu ve demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden şehitleri minnetle andıklarını belirtti.

14.07.2024 12:52
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, " 15 Temmuz'da demokrasimize ve milli irademize yapılan hain saldırıyı unutmayacağız" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Hisarcıklıoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin 8. yıldönümündeyiz. Ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadık ve unutmayacağız. Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasisine ve hukuk devleti yapısına kasteden hain ve alçakça bir saldırıyı geri püskürterek şunu açıkça göstermiştir ki, gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyiz. Demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyiz. TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak darbe girişimine karşı ilk harekete geçen, ilk inisiyatif alan meslek örgütü olduk. 'Milletin iradesi ve demokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımıyoruz. Gün demokrasiye sahip çıkma günüdür' dedik. Türk iş dünyası, her zaman milletimizin, devletimizin ve demokrasinin yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. Demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden, milli direnişin kahraman şehitlerini minnetle anıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 15 Temmuz'u unutmayacağız - Son Dakika

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