TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Egemenlik ve bağımsızlık milletimizin en büyük servetidir

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin doğum günü olan 23 Nisan'ı büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. Egemenlik ve bağımsızlık milletimizin en büyük servetidir" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda milli iradenin ve bağımsızlığın önemine vurgu yaptı.

Hisarcıklıoğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin doğum günü olan 23 Nisan'ı büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. Egemenlik ve bağımsızlık milletimizin en büyük servetidir" ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, TBMM'nin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ulusal egemenliğimizin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışı, sadece kurtuluş mücadelemizde değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş uygarlık yolculuğunda da en önemli kilometre taşlarından birisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ın çocuklar için bayram olmasını isterken çok önemli mesajlar vermiştir. Aydınlık geleceğimiz ve onun teminatı olarak gördüğümüz millet egemenliğine dayanan vazgeçilmez değerlerimiz, şüphesiz çocuklarımızın ellerinde şekillenecek ve korunacaktır. Türk iş dünyası adına, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve Cumhuriyetimizin kurulması yolunda hayatlarını ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha şükran ve minnet duygularımızla anıyor, milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." - ANKARA