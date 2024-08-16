TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Ardahan'da - Son Dakika
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Ardahan'da

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Ardahan\'da

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ardahan programı kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulundu ve açılışlara katıldı.

16.08.2024 13:23  Güncelleme: 13:25
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ardahan programı kapsamında Kars Havalimanı'nda karşılandı. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, ETSO Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, TOBB Genel İdare Kurulu Üyesi ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Şadan Eren ile birlikte programa katıldı.

Ardahan Valiliği Ziyareti

Rifat Hisarcıklıoğlu, Ardahan Valiliği ziyaretinde Başkan Özakalın, Yılmaz ve beraberindeki heyet ile birlikte Ardahan Valisi'ni makamında ziyaret etti. Bölgenin ekonomik ve sosyal durumu üzerine yapılan değerlendirmelerde, Özakalın da Ardahan ve Erzurum illerinin ortak kalkınma potansiyeline dikkat çekti. Bölgeye yönelik projelerin önemine vurgu yaparak, Ardahan'ın gelişim fırsatlarını dile getirdi.

Ardahan Belediyesi Ziyareti

Valilik ziyaretinin ardından Rifat Hisarcıklıoğlu, Saim Özakalın, Gökhan Yılmaz ve beraberindeki heyetle Ardahan Belediye Başkanı ile de bir araya gelerek, şehirdeki yerel yönetim projelerini ve belediye hizmetlerini ele aldılar.

TOBB UYUM Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Açılışı

TOBB UYUM Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışı, Rifat Hisarcıklıoğlu, Saim Özakalın'ın ve beraberindeki heyet ile birlikte gerçekleştirildi. Hisarcıklıoğlu, merkezin bölgedeki hukuki uyuşmazlıkların çözümünde önemli bir rol oynayacağını belirterek, çevre iller için de benzer projelerin hayata geçirilmesinin faydalı olacağını ifade etti. Açılış töreninde ayrıca, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasında uzun yıllar boyunca kaydı bulunan üyelere plaket verildi.

Ardahan'a Peynir Atölyesi Açıldı

Hisarcıklıoğlu ve Özakalın Ardahan'da yeni açılan Peynir Atölyesi'nin açılışına da katıldı. Hisarcıklıoğlu, yerel üretim ve tarımın desteklenmesinin Kuzey Doğu Anadolu bölgeleri için ekonomik kalkınma açısından kritik olduğunu vurguladı. Bölgenin geleneksel lezzetlerinin yaşatılmasına katkıda bulunacak bu tür projelerin, yerel ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Ardahan'da - Son Dakika

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