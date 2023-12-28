TOBB İnşaat Uygulama Müdürlüğü İnşaat Yüksek Mühendisi ZBEÜ Rektörü\'nü ziyaret etti

TOBB İnşaat Uygulama Müdürlüğü İnşaat Yüksek Mühendisi ve Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Ülger, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i ziyaret etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İnşaat Uygulama Müdürlüğü İnşaat Yüksek Mühendisi ve Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Ülger'i makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özölçer, Ülger'le bir süre sohbet ederek yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ülger ise misafirperverliğinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkür etti.

Ziyaret iyi niyet temennileri ile sona erdi. - ZONGULDAK