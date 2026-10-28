TOBB Orman Ürünleri Meclisi tomruk ithalatı sorunlarını çevrim içi toplantıda görüştü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Orman Ürünleri Meclisi, sektörün güncel konularını ele almak üzere çevrim içi olarak toplandı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın'ın Ankara'dan, TOBB Genel Merkezi'nden katılarak başkanlık ettiği toplantıda; Meclis Başkanı Mahir Arın ve meclis üyeleri yer aldı.

Toplantıda, orman ürünleri sektörünün gündemindeki gelişmeler, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı.

İthalat süreçleri ve fire oranları değerlendirildi

Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda, ABD menşeli ceviz ve meşe kerestesi ithalatına yönelik mevzuat engellerinin kaldırılmasının ardından, tomruk ithalatında devam eden sorunlar değerlendirildi. Bunun yanı sıra, kapasite raporlarının hazırlanmasında esas alınacak fire oranlarının belirlenmesine ilişkin sektör temsilcilerinin sunduğu görüş ve öneriler üzerinde duruldu. Sorunların daha etkin şekilde ele alınması ve çözüm önerilerinin hızla hayata geçirilmesi amacıyla sektörel çalışma grupları oluşturulması kararlaştırıldı.

Gelecek vizyonu için çalıştay ve ikili temas planlaması

Toplantının devamında, 9 Aralık 2026 tarihinde Ankara'da Avusturyalı ahşap ve ahşap bina üreticisi firmalarla gerçekleştirilmesi planlanan toplantının kapsamı ele alındı. Sektörün gelecek vizyonunun geniş bir katılımla değerlendirilmesine imkan sağlayacak bir çalıştay düzenlenmesi için de görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 zirvesine meclis düzeyinde katılım sağlanması ve yeni dönem toplantı takviminin planlanması karara bağlandı.