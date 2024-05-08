TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, bölge illerinde iş dünyasının sorunlarını dinlemek için ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, bölge illerinde iş dünyasının sorunlarını dinlemek için ziyaretlerde bulundu

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, bölge illerinde iş dünyasının sorunlarını dinlemek için ziyaretlerde bulundu

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Başkanı Saim Özakalın, bölge illerinde iş dünyasının sorunlarını dinlemek ve istişarelerde bulunmak amacıyla başlattığı çalışmalara devam ediyor. Özakalın'ın başkanlığındaki heyet, bölge Oda ve Borsaları kapsayan bir ziyaret programı gerçekleştirdi. Ziyaretler sırasında Oda ve Borsa başkanlarına TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun selamı iletilirken, hediye takdimleri de yapıldı. Özakalın, bölge illerinin sorunlarını TOBB Yönetim Kurulu'nda gündeme getirerek çözüm bulunmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

08.05.2024 09:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, bölge illerinde iş dünyasının sorunlarını dinlemek ve istişarelerde bulunmak amacıyla başlattığı çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda, Özakalın'ın başkanlığındaki bir heyet, bölge Oda ve Borsaları kapsayan iki günlük bir ziyaret programı gerçekleştirdi.

Ziyaretler, Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası (PTSO) ile başladı. Pasinler TSO Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı'nı ziyaret eden Özakalın başkanlığındaki ETSO heyeti daha sonra sırasıyla Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Karaca, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, Kars Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Musa Metin Durmuş ile Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan'ı ziyaret etti.

Oda ve Borsa başkanlarına TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun selamını ileten Başkan Özakalın, ziyaretin anısına üzerinde nazar boncuğu bulunan bir şilt ve Erzurum'un coğrafi tescilli ürünlerinden Oltu taşı tespih hediye etti. Ardahan ziyaretinde ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci Başkan Özakalın'a, Ardahan'ın sorunları ve çözüm önerilerini kaleme aldığı bir kitap ve şilt takdim etti. Kars TSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan da Başkan Özakalın'a porselen bir tabak hediye etti.

ETSO heyeti ilk günkü ziyaret programının son durağı olan KATSO'da düzenlenen geniş katılımlı bir toplantıda, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantının açış konuşmasını, KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan yaptı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Bozan, bölge illerinin sorunlarının iş dünyasının çatı kuruluşu olan TOBB'un gündemine taşınmasının önemine dikkati çekerek, Başkan Özakalın'a özverili çabalarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Özakalın; "Birlikte hareket edip, daha güçlü olacağız"

Toplantıda, bölge Oda ve Borsalara yaptığı ziyaretler hakkında bilgi veren Başkan Özakalın, bölgede iş dünyasının başta finansmana erişim ve teşvik uygulamaları olmak üzere benzer sorunlar yaşadığını belirterek, meselelerin çözümü için ortak akıl ve istişareye önem verdiklerinin altını çizdi.

Bölge illerinin sorunlarını TOBB Yönetim Kurulu'nda gündeme getirmek üzere bölge gezisi düzenlediklerini ifade eden Özakalın, ancak bu şekilde bölge illerinin ekonomik ve sosyal anlamda yaşadıkları sorunlara çözüm bulunabileceğine belirtti. Özakalın şunları söyledi; "TOBB yönetimini temsilen bölge oda ve borsalara ziyaretlerimizi daha da sıklaştırıp, irtibatımızı daha etkin bir hale getirerek, sorunlarımızın ve taleplerimizin takipçisi olacağız. Yaptığımız görüşmeler ve toplantılar sonucunda elde ettiğimiz verilerle hazırlanacak ve bölge illerimizin sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir raporu, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile paylaşacağız. Bizler, bölgesel kalkınmanın önündeki engellerin kaldırılması ve diğer bölgelerle aramızdaki gelişmişlik seviyesinin minimuma düşürülmesi adına; bölgedeki Oda ve Borsalarımızla birlikte şehirlerimize ekonomik ve sosyal alanlarda katma değer sağlayacak, yaşadığımız kentleri bir adım daha ileriye taşıyacak her türlü çalışmanın içerisinde olmaya çaba gösteriyoruz. Görüştüğümüz Oda ve Borsaların değerli Yönetim Kurulu Başkanları da bölgesel güç birliği için aynı heyecanı taşıyor. Artık kaybedecek zamanımız yok. Şehirlerimizin ve bölge iş dünyamızın geleceği adına motivasyonumuzu ve gücümüzü aynı hedefe yönlendirmek zorundayız. Birlikte hareket edip, daha güçlü olacağız."

Toplantıda KATSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri de iş dünyası olarak yaşanan sorunlarla ilgili düşüncelerini TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özakalın'la paylaştı.

KATSO Yönetimi toplantının ardından Başkan Özakalın ve ETSO heyetini akşam yemeğinde ağırladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Saim Özakalın, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, bölge illerinde iş dünyasının sorunlarını dinlemek için ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:22 Bahçeli’den Özel için övgü dolu sözler: Sizinle birlikte CHP hareketlendi Bahçeli'den Özel için övgü dolu sözler: Sizinle birlikte CHP hareketlendi
09:48 İstanbul’da faciadan dönüldü İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı İstanbul'da faciadan dönüldü! İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı
09:30 Gaziantep’te beton tankerinin çarptığı minibüs kazasında 9 ölü, 11 yaralı Gaziantep'te beton tankerinin çarptığı minibüs kazasında 9 ölü, 11 yaralı
08:57 ABD’den bir ilk Refah’ta kullanılmasından korktukları için İsrail’e bomba sevkiyatını ertelediler ABD'den bir ilk! Refah'ta kullanılmasından korktukları için İsrail'e bomba sevkiyatını ertelediler
08:09 Otopsi görüntülerinde fark edilmişti Cem Garipoğlu’nun parmaklarındaki morarmaların nedeni ortaya çıktı Otopsi görüntülerinde fark edilmişti! Cem Garipoğlu'nun parmaklarındaki morarmaların nedeni ortaya çıktı
10:16 Okan Buruk bütün takımı kenara çekti: Rehavet istemiyorum Okan Buruk bütün takımı kenara çekti: Rehavet istemiyorum
09:51 Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu görevi bırakıyor: Kongre tarihi belli oldu Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu görevi bırakıyor: Kongre tarihi belli oldu
09:44 Apartman yöneticisi, komşusuna pusu kurarak eşi ve çocuğunun yanında vurdu Apartman yöneticisi, komşusuna pusu kurarak eşi ve çocuğunun yanında vurdu
09:37 Angel Di Maria Beşiktaş’a gelecek mi Feyyaz Uçar tartışmalara son noktayı koydu Angel Di Maria Beşiktaş'a gelecek mi? Feyyaz Uçar tartışmalara son noktayı koydu
09:03 DEM Parti’ye silahlı saldırı DEM Parti'ye silahlı saldırı
08:38 Tabeladaki rakam değişti Benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim geldi Tabeladaki rakam değişti! Benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim geldi
08:30 Cübbeli Ahmet: Özgür Özel hapishanede ziyaretime gelip ilaçlarımı sordu Cübbeli Ahmet: Özgür Özel hapishanede ziyaretime gelip ilaçlarımı sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 10:40:46. #1.12#
SON DAKİKA: TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, bölge illerinde iş dünyasının sorunlarını dinlemek için ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement