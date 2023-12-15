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TOGG, Geyve'deki Yerli Malı Haftası etkinliğinde öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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TOGG, Geyve'deki Yerli Malı Haftası etkinliğinde öğrencilerle buluştu

Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğinde, öğrenciler yerli otomobil TOGG ile buluştu. Geyve Kazımpaşa İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler TOGG ile fotoğraf çektirdi ve heyecanlarını gözlerinden okuttu.

TOGG, Geyve\'deki Yerli Malı Haftası etkinliğinde öğrencilerle buluştu
15.12.2023 - 12:31,  Güncelleme: 12:32
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12-18 Aralık Yerli Malı Haftası çerçevesinde Sakarya'nın Geyve ilçesinde öğrenciler, Türkiye'nin gururu yerli otomobil TOGG'la buluştu.

Geyve Kazımpaşa İlkokulu'nda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliği yerli ürünlerin yanı sıra yerli ve milli araç TOGG ile kutlandı. Öğrenciler, yerli aracın okula gelmesiyle büyük bir heyecan yaşarken mutlulukları adeta gözlerinden okundu. Türk Bayrağı ve balonlarla süslenen TOGG ile buluşan öğrenciler, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel TOGG, Geyve'deki Yerli Malı Haftası etkinliğinde öğrencilerle buluştu - Son Dakika


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