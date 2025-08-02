Togg T10X Almanya'ya Sorunsuz Ulaştı - Son Dakika
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Togg T10X Almanya'ya Sorunsuz Ulaştı

02.08.2025 13:39
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Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un T10X modeli, Kocaeli Gemlik'ten Almanya'nın Münih kentine kadar süren yolculuğunu sorunsuz bir şekilde tamamladı.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un T10X modeli, Kocaeli Gemlik'ten Almanya'nın Münih kentine kadar süren yolculuğunu sorunsuz bir şekilde tamamladı. Bild gazetesi, "Almanya'daki otomotiv krizinin ortasında Türkiye'den rakip geliyor" başlıklı haberinde T10X modelinin yıl sonunda Almanya'da satışa sunulacağını belirtti.

Almanya'nın en çok satan otomobil dergisi Auto Bild'in editör ekibi, yıl sonunda Almanya'da satışa çıkması beklenen Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un T10X modeli ile Türkiye'den Almanya'ya seyahat etti. Auto Bild, söz konusu seyahati ve izlenimlerini "Togg T10X: Türkiye'den SUV ile ilk sürüş", " İstanbul'dan Münih'e: Türk Tesla'nın yapabilecekleri" başlığıyla videolu haber olarak okuyucularıyla paylaştı. Kocaeli Gemlik'teki üretim merkezinde, "Bu logoyu daha önce gördünüz mü? Bu Togg" ifadeleriyle başlayan haberde redaktör Thomas Geiger, Bulgaristan, Sırbistan, Slovenya ve Avusturya'dan geçerek Almanya'nın Münih kentine kadar Togg'u Avrupa yollarında kullandı, yorumlarını paylaştı.

"T10X'in Alma pazarına girmesi elektrik otomobil pazarını etkileyecek"

Yol boyunca T10X ile ilgili teknik ve elektronik donanımlara ilişkin görüşlerini dile getiren Auto Bild ekibi, aracın sorunsuz bir yolculuk sunduğuna vurgu yaptı.

Şarj istasyonlarında verilen molalarda da Togg'un menzili konusunda bilgi veren Auto Bild ekibi, Münih'e sorunsuz bir şekilde vardı. Yolculuk sonunda yapılan değerlendirmede T10X için "Avrupalı ve Çinli rakipleriyle aynı seviyede olan bir otomobil" nitelendirmesi yapıldı. T10X'in Almanya pazarına girmesinin, elektrik otomobil pazarını etkileyeceği belirtildi. Aracın özellikle Almanya'da yaşayan Türkler başta olmak üzere Avrupalıların ilgisini çekeceği belirtildi.

Bild gazetesi: "Almanya'daki otomotiv krizinin ortasında Türkiye'den rakip geliyor"

Alman Bild gazetesi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürücü koltuğunda oturduğu kırmızı renkli bir Togg görseli ile yaptığı haberde, "Almanya'daki otomotiv krizinin ortasında Türkiye'den rakip geliyor" başlığını kullandı. Haberde tamamen elektrikli olan T10X modelinin bu yıl önce Münih IAA Mobilitiy Fuarı'nda sonrasında ise Almanya yollarında olacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022'de Kocaeli Gemlik'teki fabrika açılışında, "60 yıllık bir rüya gerçek oluyor" sözlerine atıf yapılan haberde Togg'un kuruluş aşamalarına ilişkin bilgilere yer verildi. "Togg Türk hükümeti olmadan düşünülemezdi" denilen haberde, projenin en başından itibaren öncelikli bir proje olduğuna vurgu yapıldı. Haberde, bu yılın ilk yarısında 17 bin 101 adet T10X satıldığı belirtildi. Bunun da ülkedeki elektrikli otomobil pazarının yaklaşık yüzde 20'sine tekabül ettiği vurgulandı. 2024'te 30 binden fazla satış yapan Togg'un Tesla ve BYD'nin toplam satışlarını geçtiğinin altı çizildi.

Avrupa yolculuğu Almanya'dan başlıyor

Togg'un Almanya pazarına girmeye hazırlandığı belirtilen haberde, "Şirket şimdi ilk dış pazarı olan Almanya'ya giriyor. Bu bir tesadüf değil, çünkü burada yaklaşık 3 milyon Türk kökenli insan yaşıyor. Stuttgart'ta bir ofisi var. Satışların 2025 sonunda başlaması planlanıyor" ifadeleri kullanıldı. Haberde satın almaların bayi ağı olmadan doğrudan dijital platform "Trumore" üzerinden yapılacağı bilgisi de paylaşıldı. Bild gazetesi haberi, "Gücün sembolü olan elektrikli bir otomobil ve artık Almanya için bir ihracat ürünü. E-dogan yolda" ifadeleriyle tamamladı. - BERLİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Togg T10X Almanya'ya Sorunsuz Ulaştı - Son Dakika

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