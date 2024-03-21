21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve Türkiye Down Sendromu Derneği iş birliğiyle anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Bu özel günde, çocukların sevincine ve yeteneklerine odaklanan bir ziyaret düzenlendi.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve Türkiye Down Sendromu Derneği temsilcileri, Tokat Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Ziyaret kapsamında çocuklar, jandarma personeli tarafından sıcak bir karşılama ile ağırlandı. Ziyaret sırasında, çocuklarla birlikte yöresel ahşap baskı tekniği kullanarak kumaş boyama etkinliği düzenlendi. Down sendromlu çocuklar, özel olarak hazırlanan kumaşlara jandarma resimleri yaparak emeklerini sergiledi. Ardından, bu özel hediyeler Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na sunuldu. Etkinlik boyunca, jandarma personeli çocuklara trafik kuralları, asayiş konuları ve zırhlı araçlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Çocuklar, jandarma araçlarına binerek unutulmaz bir deneyim yaşadı. Ayrıca, etkinlikte Pika isimli erzak tespit köpeği ve Linda isimli bomba arama köpeği tarafından yapılan gösteri büyük ilgi gördü. Renkli çoraplar giyilerek oluşturulan farkındalık ise etkinliğe ayrı bir renk kattı. - TOKAT
Son Dakika › Yerel › Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve Türkiye Down Sendromu Derneği, çocuklarla anlamlı bir etkinlik düzenledi - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?