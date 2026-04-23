Başkan Yazıcıoğlu, makamını miniklere devretti

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 23 Nisan kapsamında ağırladığı anaokulu öğrencilerini temsili olarak başkanlık koltuğuna oturtarak çocukların hayallerini dinledi ve bayram coşkusunu makamında paylaştı.

Tokat Belediyesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla renkli bir etkinlik gerçekleştirildi. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 75. Yüzyıl Zübeyde Hanım Anaokulu'nun minik öğrencilerini başkanlık makamında ağırladı. Bayram coşkusunun en güzel örneklerinden birine sahne olan ziyarette minik misafirler temsili olarak başkanlık koltuğuna oturarak Tokat için hayallerini, istek ve taleplerini dile getirdi. Çocukların samimi ve içten önerileri hem yüzlerde tebessüm oluşturdu hem de geleceğe dair umut verdi. Ziyaret boyunca çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Yazıcıoğlu, onların heyecanına ortak olurken, öğretmenleri Nuriye Yıldırım ve Ümmühan Selçuk'a da emeklerinden dolayı teşekkür etti.

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımızdır"

23 Nisan'ın sadece bir bayram değil, aynı zamanda çocuklara duyulan güvenin en büyük göstergesi olduğunu vurgulayan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu; "23 Nisan, millet iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıl dönümü olmasının yanı sıra, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği çok özel bir gündür. Bugün makamımızı emanet ettiğimiz yavrularımızın gözlerindeki heyecan, yarınlara dair en büyük ümidimizdir.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hayalleri, bizim yol haritamızdır. Onların daha mutlu, daha güvenli ve daha güzel bir şehirde yaşamaları için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 75. Yüzyıl Zübeyde Hanım Anaokulu'nun kıymetli öğrencilerine ve değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gönülden kutluyorum" dedi. - TOKAT