Başkan Yazıcıoğlu, makamını miniklere devretti
Başkan Yazıcıoğlu, makamını miniklere devretti

Başkan Yazıcıoğlu, makamını miniklere devretti
23.04.2026 09:40  Güncelleme: 09:43
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla anaokulu öğrencilerini ağırladı, temsili olarak başkanlık koltuğuna oturtturdu. Çocuklar hayallerini paylaştı ve bayram coşkusunu yaşadı.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 23 Nisan kapsamında ağırladığı anaokulu öğrencilerini temsili olarak başkanlık koltuğuna oturtarak çocukların hayallerini dinledi ve bayram coşkusunu makamında paylaştı.

Tokat Belediyesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla renkli bir etkinlik gerçekleştirildi. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 75. Yüzyıl Zübeyde Hanım Anaokulu'nun minik öğrencilerini başkanlık makamında ağırladı. Bayram coşkusunun en güzel örneklerinden birine sahne olan ziyarette minik misafirler temsili olarak başkanlık koltuğuna oturarak Tokat için hayallerini, istek ve taleplerini dile getirdi. Çocukların samimi ve içten önerileri hem yüzlerde tebessüm oluşturdu hem de geleceğe dair umut verdi. Ziyaret boyunca çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Yazıcıoğlu, onların heyecanına ortak olurken, öğretmenleri Nuriye Yıldırım ve Ümmühan Selçuk'a da emeklerinden dolayı teşekkür etti.

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımızdır"

23 Nisan'ın sadece bir bayram değil, aynı zamanda çocuklara duyulan güvenin en büyük göstergesi olduğunu vurgulayan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu; "23 Nisan, millet iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıl dönümü olmasının yanı sıra, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği çok özel bir gündür. Bugün makamımızı emanet ettiğimiz yavrularımızın gözlerindeki heyecan, yarınlara dair en büyük ümidimizdir.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hayalleri, bizim yol haritamızdır. Onların daha mutlu, daha güvenli ve daha güzel bir şehirde yaşamaları için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 75. Yüzyıl Zübeyde Hanım Anaokulu'nun kıymetli öğrencilerine ve değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gönülden kutluyorum" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yazıcıoğlu, makamını miniklere devretti - Son Dakika

Kırıkkale’de belediye çalışanını öldüren şüpheli yakalandı Kırıkkale'de belediye çalışanını öldüren şüpheli yakalandı
Sivas’ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu Sivas'ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu
Polisi karşısında gören firari hükümlü çoraplarıyla kaçtı, kıskıvrak yakalandı Polisi karşısında gören firari hükümlü çoraplarıyla kaçtı, kıskıvrak yakalandı
Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor

10:28
Okullarda yeni dönem İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli
Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli
10:14
Fatma’nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı
Fatma'nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı
09:50
106 yıllık gurur Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti
106 yıllık gurur! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
09:38
Murat Ülker’in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
Murat Ülker'in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
09:27
Öğrencinin silah getirdiği okulda “şeffaf poşet“ önlemi
Öğrencinin silah getirdiği okulda "şeffaf poşet" önlemi
09:00
Akaryakıta sürpriz indirim Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
Akaryakıta sürpriz indirim! Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
SON DAKİKA: Başkan Yazıcıoğlu, makamını miniklere devretti - Son Dakika
