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Tokat'ta Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Tokat'ta Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Tokat'ta yaşayan 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hümmet Eksen, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Cenaze törenine Eksen'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. Eksen'in cenazesi köy mezarlığında defnedildi.

Tokat\'ta Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
22.01.2024 - 17:28,  Güncelleme: 17:30
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Tokat'ta geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybeden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hümmet Eksen, son yolculuğuna uğurlandı.

Tokat'ta yaşayan Kıbrıs gazisi Hümmet Eksen, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Gazi Eksen için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Eksen'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Eksen'in Türk bayrağına sarılı cenazesi Almus İlçesi Serince köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. - TOKAT

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tokat'ta Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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