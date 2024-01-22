Tokat\'ta Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Tokat'ta geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybeden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hümmet Eksen, son yolculuğuna uğurlandı.

Tokat'ta yaşayan Kıbrıs gazisi Hümmet Eksen, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Gazi Eksen için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Eksen'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Eksen'in Türk bayrağına sarılı cenazesi Almus İlçesi Serince köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. - TOKAT